US-Heimatschutzministerin Kristi Noem in Lokal bestohlen

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem ist Opfer eines Diebstahls geworden. In einem Restaurant stahl ein maskierter Mann ihre Tasche.

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem ist bei einem Restaurantbesuch in Washington ihre Handtasche gestohlen worden. Darin waren 3'000 Dollar Bargeld, Ausweisdokumente, die Zugangskarte für das Ministerium sowie Wohnungsschlüssel, wie die Behörde unter anderem der «New York Post» bestätigte. Der Diebstahl werde untersucht, sagte Noem dem Sender NBC am Rande eines Oster-Events im Weissen Haus.

Die 53-jährige Noem war am Ostersonntag in einem populären Burger-Restaurant in Washington zu einem Abendessen mit ihrer Familie. Sie habe gespürt, wie etwas ihr Bein berührt habe und dachte, es sei eines ihrer Enkelkinder gewesen, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. «Augenblicke später» habe sie festgestellt, dass ihre Handtasche fehlte, hiess es unter Berufung auf eine informierte Person.

Video zeigt Mann mit Maske

Auf Bildern der Überwachungskamera des Restaurants ist Medienberichten zufolge ein Mann mit Maske zu sehen, der sich die Handtasche greift und schnell das Lokal verlässt. Dem Ministerium zufolge hatte Noem den Betrag von 3'000 Dollar in bar für Ausflüge mit ihrer Familie und Geschenke dabei.

Noem spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Pläne von Präsident Donald Trump, in grossem Stil Einwanderer auszuweisen, die sich ohne rechtliche Grundlage in den USA aufhalten.

