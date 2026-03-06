USA: Indien darf zeitlich begrenzt russisches Öl kaufen

Die USA erlauben es indischen Raffinerieunternehmen russisches Öl zu kaufen. Zumindest für einen begrenzten Zeitraum.

Sein Ministerium erteile dafür eine 30-tägige Ausnahmegenehmigung, um sicherzustellen, dass weiterhin Öl auf den Weltmarkt gelange, teilte US-Finanzminister Scott Bessent auf X mit.

US-Finanzminister Scott Bessent. Bild: keystone

Russland, das einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, dürfte damit zumindest kurzfristig seine Einnahmen aus dem Rohöl-Verkauf steigern können. Die US-Regierung spielte diesen Aspekt herunter. «Diese bewusst kurzfristige Massnahme wird der russischen Regierung keinen nennenswerten finanziellen Vorteil verschaffen», betonte Bessent, da sie nur Transaktionen mit Öl genehmige, das bereits auf Tanker geladen, aber nicht ausgeliefert worden sei. Der Finanzminister sprach von einer «Überbrückungsmassnahme», die den Druck mindern werde, der durch das Verhalten des Irans entstehe. (hkl/sda/dpa)