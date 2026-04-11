wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
USA

Angeschossener Rapper Offset aus Krankenhaus entlassen

Angeschossener Rapper Offset aus Krankenhaus entlassen

11.04.2026, 07:0411.04.2026, 07:04

US-Rapper Offset (34) ist nach einer Schussverletzung auf dem Weg der Besserung. Er sei aus dem Krankenhaus entlassen worden und wieder auf den Beinen, teilte sein Sprecherteam laut US-Medienberichten mit. Der Vorfall hatte sich laut Polizei am Montagabend im US-Bundesstaat Florida vor einem Hotel und Casino ereignet.

Offset poses for a portrait on Tuesday, Aug. 5, 2025, in New York. (Photo by Andy Kropa/Invision/AP) Offset
Rapper Offset ist nicht mehr im Spital.Bild: keystone

Offset dankt seinen Fans

Offset, der bürgerlich Kiari Kendrell Cephus heisst, wandte sich am Freitag auf Instagram an seine knapp 24 Millionen Follower. Er danke allen, die ihm Liebe gezeigt hätten, schrieb der Musiker. Er würde sich nun auf seine Familie, seine Genesung und seine Rückkehr zu Musik konzentrieren. Er habe erkannt, dass das Leben aus «stillen Siegen und lauten Verlusten» bestehe. «Das Leben ist ein Glücksspiel und ich spiele immer noch, um zu gewinnen», führte er weiter aus.

Auf den Vorfall ging der Rapper nicht näher ein. Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung waren laut Polizei zwei Personen festgenommen worden, darunter der Rapper Lil Tjay wegen ordnungswidrigen Verhaltens. Die Anwältin des 24-Jährigen sprach von «falschen Gerüchten», wonach Lil Tjay in die Schiesserei verwickelt gewesen sei.

Drei Kinder mit Cardi B

Offset war früher mit der Sängerin Cardi B zusammen und hat mit ihr drei gemeinsame Kinder. Er wurde als Teil des Grammy-nominierten Hip-Hop-Trios Migos bekannt, die mit Hits wie «Versace», «Bad and Boujee» und «MotorSport» Erfolge feierte.

Im November 2022 war ein anderes Migos-Mitglied, der Rapper Takeoff, in der texanischen Stadt Houston erschossen worden. Ein 33-jähriger Mann wurde später wegen Mordes angeklagt. (dab/sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Dieb klaut in Deutschland systematisch Einkaufswagen – Schaden im fünfstelligen Bereich
Ein Mann klaut wohl mit System Einkaufswagen – um sich zu bereichern. Laut Polizei liegt der Schaden im fünfstelligen Bereich.
In Mannheim in Deutschland soll ein 58-Jähriger mehr als 300 Einkaufswagen gestohlen haben – und bei einem Schrotthändler zum Metallpreis verkauft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 70'000 Euro.
Zur Story