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Sara Cohen: Housemaid-Autorin Freida McFadden enthüllt ihre Identität

«Housemaid»-Autorin Freida McFadden enthüllt ihre wahre Identität

Ihre Thriller «The Housemaid» verkauften sich millionenfach. Doch wer Freida McFadden wirklich ist, blieb lange verborgen. Nun spricht sie selbst.
10.04.2026, 09:2010.04.2026, 11:05
Janna Halbroth / t-online
Ein Artikel von
t-online

Wer ist Freida McFadden? Diese Frage beschäftigte die Buchwelt lange. Die Autorin hinter dem Weltbestseller «The Housemaid» trat bei öffentlichen Auftritten mit Perücke und Brille auf. Seit Jahren kursierten Spekulationen über ihre wahre Identität.

Nun hat sie das Rätsel selbst gelöst. In einem Interview mit der amerikanischen Zeitung «USA Today» nannte Freida McFadden ihren bürgerlichen Namen: Sara Cohen, 45 Jahre alt, Neurologin in einem Krankenhaus in Boston.

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Freida McFadden heisst eigentlich Sara Cohen.Bild: www.imago-images.de

Jahrelang führte die gebürtige New Yorkerin ein Doppelleben: tagsüber Ärztin, nebenbei Autorin von Thrillern, die sich millionenfach verkauften. Den Künstlernamen wählte sie bewusst, um beides strikt zu trennen. «Mein Ziel war es, es geheim zu halten, bis ich bereit war, mich aus meinem Job als Ärztin zurückzuziehen – damit nicht plötzlich alle, mit denen ich arbeite, davon wissen und das dann meine Arbeit beeinträchtigt», erklärte sie.

Ende 2023 gab Sara Cohen die Vollzeitstelle auf. Ganz aus dem Krankenhaus zurückgezogen hat sie sich aber nicht: Sie arbeite noch etwa ein- bis zweimal im Monat dort. Das Geheimnis blieb ohnehin nicht vollständig gewahrt. «Meine Kollegen haben es herausgefunden», sagte sie. Diese seien «wirklich nett damit umgegangen» und hätten geschwiegen. Viele von ihnen waren Fans ihrer Bücher, ohne zu wissen, dass die Autorin täglich neben ihnen arbeitete. Inzwischen bringt Cohen ihren Kollegen Bücher von sich mit ins Krankenhaus.

«Ich bin eine echte Person»

Dass sie bei Auftritten mit Perücke und Bibliothekarinnen-Brille erschien, hatte laut eigener Aussage auch praktische Gründe: Sie sei leicht kurzsichtig und wisse schlicht «nicht, wie ich meine Haare stylen soll». Die Spekulationen über ihre Identität kommentierte sie mit Humor. «Ich habe gehört, dass Leute denken, ich sei drei Kinder in einem Trenchcoat», sagte sie. Und sie betonte: «Ich bin eine echte Person, ich habe eine echte Identität und ich habe nichts zu verbergen.»

Vor allem die Psychothriller der Autorin sind sehr erfolgreich. Ende 2025 wurde zum ersten Mal einer ihrer Romane verfilmt. Der Film «The Housemaid – Wenn sie wüsste» wurde im Kino gezeigt. Darstellerinnen waren unter anderem Sydney Sweeney und Amanda Seyfried.

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