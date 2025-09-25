wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
International
USA

US-Militär: Hegseth beordert Generäle zu Treffen nach Virginia

epa12390423 US Defense Secretary Pete Hegseth speaks at a POW/MIA Recognition Day ceremony at the Pentagon in Arlington, Virginia, USA, 19 September 2025. EPA/JIM LO SCALZO
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat hunderte Top-Generäle nach Virginia beordert.Bild: keystone

US-Verteidigungsminister Hegseth beordert Hunderte Generäle nach Virginia

Hunderte ranghohe Generäle und Admirale sollen von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zu einem Treffen nächste Woche in Virginia einberufen worden sein. Den Grund kennen sie laut Medienberichten nicht.
25.09.2025, 17:0925.09.2025, 18:00

Die Anweisung von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sei an alle Top-Kommandeure des US-Militärs weltweit gegangen, schreibt die Washington Post. Sie habe zu Verwirrung geführt und die Betroffenen in Alarmbereitschaft versetzt. Den Grund für das Meeting auf einer Marine-Corps-Basis in Virginia kennen sie offenbar nicht.

Ein Pentagon-Sprecher bestätigt gegenüber der Zeitung, dass Hegseth sich am Dienstag mit den militärischen Führungspersonen in Quantico treffen wird, nannte aber keine Details. Quellen geben gegenüber der Zeitung an, dass der Aufruf an alle mit einem Rang eines Brigadegenerals und höher – oder die entsprechenden Positionen bei der Navy – gegangen sei, die in einer Befehlsposition sind.

Auch ihre Top-Berater seien betroffen. Insgesamt gibt es in den Vereinigten Staaten rund 800 Generäle und Admiräle sowie Dutzende weitere über die Welt verteilt. Nicht nach Virginia beordert worden seien Top-Militäroffiziere mit Stabspositionen.

Befehl sorgt für Verunsicherung

Laut der Washington Post kann sich niemand der Informanten daran erinnern, dass jemals ein Verteidigungsminister so viele Generäle und Admiräle zusammengetrommelt hat. Zumal das Militär über die entsprechende Technologie für Videokonferenzen verfüge. Sie haben deshalb auch Sicherheitsbedenken. «Die Leute sind sehr besorgt. Sie haben keine Ahnung, was das bedeutet.»

Hegseth hatte im Mai erklärt, dass es im Pentagon zu massiven Veränderungen kommen soll. Die Zahl der Vier-Stern-Generäle (damals 44 an der Zahl) sollte um 20 Prozent reduziert werden. Die Zahl der gesamten Generäle soll um 10 Prozent reduziert werden.

Das sorgte für Kritik, da befürchtet wurde, dass das Militär politisiert wird. Anfang September wurde zudem bekannt, dass US-Präsident Trump das Verteidigungsministerium in ein Kriegsministerium umbenannt hat. (vro)

Mehr zum Thema:

Trump will Verteidigungsressort in «Kriegsministerium» umbenennen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien
1 / 13
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien

Der Helikopter mit US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania landet bei Windsor Castle in Grossbritannien.
quelle: keystone / alastair grant
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump teilt seine vertrauliche Einschätzung über Putin, während sein Mikrofon noch an ist
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Sozialismus bremst Fortschritt
25.09.2025 17:24registriert März 2021
Die werden einen Test machen müssen und alle die nicht nach Trumps Pfeife tanzen können gehn. Ein Bürgerkrieg in den USA ist nicht mehr weit entfernt und nun will Trump schonmal vorsorgen, dass die Militärs hinter ihm stehn.
343
Melden
Zum Kommentar
avatar
Plusplus
25.09.2025 17:30registriert Dezember 2021
Pete will wohl alle aussortieren die a) nicht loyal sind und b) kompetenter sind als er und seine Speichellecker.
Hoffen wir dass er plötzlich alleine im Raum ist wenn ihm alle davonlaufen.
244
Melden
Zum Kommentar
2
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
3
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
4
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
5
Das nächste bezahlbare E-Auto kommt und der kleine Stromer sieht richtig gut aus
Meistkommentiert
1
Slowenien erklärt Netanjahu zur Persona non grata
2
Real will ihn, doch Saliba verlängert bei Arsenal ++ Ex-Hopper Momoh zurück in der Schweiz
3
Trump ersetzt Bidens Portrait mit Bild einer Unterschriftenmaschine
4
SVP-Glarner: «Wir sind fremd, im eigenen Land. Holen wir uns unsere Schweiz zurück»
5
So jetzt. Ein für allemal: So geht Risotto
Meistgeteilt
1
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
2
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
3
Der blockierte Markt – (fast) alles dreht sich um einen einzigen Spieler
4
Weitere Belastungsgrenze der Erde überschritten – Wissenschaftler warnen
5
Kleiner Sehtest für zwischendurch: Suche hier mal die Schienbeinschoner
USA hoffen auf Durchbruch im Gaza-Krieg mit 21-Punkte-Plan
Die USA haben bei einem Treffen mit muslimischen Staatschefs in New York nach Angaben ihres Sondergesandten Steve Witkoff einen neuen Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs vorgelegt.
Zur Story