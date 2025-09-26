bedeckt14°
DE | FR
burger
International
Iran

Iran: Laut Amnesty so viele Hinrichtungen wie seit 15 Jahren nicht mehr

FILE - In this May 26, 2011 file photo, the feet of convicted man Mahdi Faraji, is seen with shackle, while he is being hanged, at the city of Qazvin about 80 miles (130 kilometers) west of the capita ...
Die Behörden der Islamischen Republik haben mehr als 1'000 Todesurteile in diesem Jahr vollstreckt.Bild: AP/Mehr News Agency

Iran: So viele Hinrichtungen wie seit 15 Jahren nicht mehr

26.09.2025, 15:3226.09.2025, 15:32

Im Iran sind Menschenrechtlern zufolge in diesem Jahr bereits so viele Hinrichtungen verzeichnet worden wie seit 15 Jahren nicht mehr. Die Behörden der Islamischen Republik hätten mehr als 1'000 Todesurteile vollstreckt, berichtete Amnesty International.

Das Ausmass der Exekutionen habe «erschreckende Ausmasse» angenommen, erklärte Amnestys Regionaldirektorin Heba Morayef laut einer Mitteilung. «Die iranischen Behörden setzen die Todesstrafe weiterhin systematisch als Waffe der Repression ein, um abweichende Meinungen zu unterdrücken.»

Ende August hatten bereits die Vereinten Nationen 841 Exekutionen seit Jahresbeginn und damit einen starken Anstieg der Vollstreckungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren beobachtet. 2024 waren es UN-Angaben zufolge insgesamt mindestens 975 Hinrichtungen.

Während des Kriegs gegen Israel im Juni und nach Inkrafttreten einer Waffenruhe waren Irans Sicherheitsbehörden vehement gegen angebliche Kollaborateure mit dem Erzfeind vorgegangen. Iranische Medien berichteten von einer Reihe von Hinrichtungen wegen angeblicher Spionage für Israel. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Fast 1000 Menschen wurden 2024 im Iran hingerichtet
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Reisereportage Iran
1 / 15
Reisereportage Iran
Die Liste der Verbote ist lang - Für Alkoholgenuss drohen 80 Stockschläge und für Wiederholungstäter sogar der Strick. Auch ist es Männern und Frauen verboten, gemeinsam zu tanzen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Iranische Journalistinnen kommen aus Gefängnis frei – und werden direkt wieder verklagt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
2
Zalando ergreift Massnahmen gegen Rücksendungen – und sperrt Kundenkonten
3
3 ... 2 ... 1 ... FAILS!
4
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
5
Das nächste bezahlbare E-Auto kommt und der kleine Stromer sieht richtig gut aus
Meistkommentiert
1
Netanjahu hält Schild mit Fragen hoch ++ Dutzende verlassen Saal bei Netanjahu-Rede
2
Pajtim Kasami verstärkt den FC Winterthur +++ Saliba verlängert bei Arsenal
3
«Keine 10-Millionen-Schweiz»: Das besprach der Nationalrat
4
Trump ersetzt Bidens Portrait mit Bild einer Unterschriftenmaschine
5
Der Brexit ist die «Wunderwaffe» gegen die 10-Millionen-Initiative
Meistgeteilt
1
«Fall Winterthur» – es ist Zeit, die Ligen endlich neu zu denken
2
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
3
Kevin Fialas Frau Jessica verrät sein grösstes Talent 🙉
4
Gute Neuigkeiten aus der Medizin: Huntington-Krankheit erstmals erfolgreich behandelt
5
Der blockierte Markt – (fast) alles dreht sich um einen einzigen Spieler
AfD in nächstem deutschem Bundesland nach Umfrage stärkste Kraft
Etwa ein Jahr vor der nächsten Wahl im nordöstlichen deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern würden nach einer Umfrage von Infratest dimap 38 Prozent der Befragten die rechtspopulistische AfD wählen.
Zur Story