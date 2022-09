Richterin veröffentlicht detaillierte Liste mit Trump-Dokumenten

Gegenoffensive in der Südukraine: «Operative Stille»

Die Gegenoffensive der Ukraine im Grossraum Cherson soll ein Befreiungsschlag werden, doch gesichert weiss man wenig darüber. Das ist gewollt.

Am 29. August hat die Ukraine eine lange angekündigte Gegenoffensive gestartet. Das russische Verteidigungsministerium denunzierte den Vorstoss schnell als Luftschloss: Nichts als «Propaganda». Doch laut der US-amerikanischen Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) berichteten auch russische Militärblogger bereits am Montag von einer «Vielfalt an ukrainischen Attacken» insbesondere im Grossraum Cherson in der Südukraine.