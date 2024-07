Weltberühmtes Trump-Foto nach Attentat nun auf T-Shirts in Milwaukee

Trumps Wahlkampfteam verkauft selbst T-Shirts und andere Artikel über die eigene Website und beim Parteitag. Nachdem sich in den vergangenen Jahren um den Republikaner ein regelrechter Kult entwickelt hat, entstand um diesen zugleich ein kleiner Wirtschaftszweig für private fliegende Händler. Wie viele seiner Anhängerinnen und Anhänger reisen auch diese ihm hinterher, um bei möglichst vielen Wahlkampfveranstaltungen dabei zu sein und das Publikum mit immer neuen «Fanartikeln» zu versorgen. Auf den Artikeln, die sie veräussern, wird Trump als politischer Erlöser glorifiziert. Teils sind sie mit sehr radikalen Losungen bedruckt. (sda/dpa/lyn)

Auch am Rande des Nominierungsparteitags der Republikaner in Milwaukee nutzen findige Händler das inzwischen weltberühmte Foto, das den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump kurz nach dem Attentat zeigt, für das eigene Geschäft. Vor dem Eingang zum Sicherheitsbereich, der auf das Gelände führt, verkauft ein Mann neben allerlei anderen Trump-Artikeln ein entsprechend bedrucktes T-Shirt.

Trump in allen Formen: Ein Delegierter trägt Fanartikel auf dem republikanischen Parteitag.

Trump in allen Formen: Ein Delegierter trägt Fanartikel auf dem republikanischen Parteitag. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Fremder Urin im Kondom – der Sieger in Alpe d'Huez kann sich nicht lange freuen

Dem Swiss Open gehen die Schweizer aus +++ Philipsen gewinnt an Tour de France im Sprint

Es ist angerichtet! 24 Fails für lustigere Laune am Dienstag

Was hältst du von der Juso-Erbschaftssteuer? Lass es uns wissen!

Als Märtyrer wird Donald Trump so gefährlich wie noch nie

Attentat auf Donald Trump – was wir wissen in 5 Punkten

Trump tritt mit Verband an Ohr auf +++ Biden wirft ihm «zündelnde Rhetorik» vor

Australien: Zwei Männer sterben an weltberühmtem Wasserfall

An einem der bekanntesten Wasserfälle Australiens sind zwei Schwimmer ertrunken. Die beiden Männer seien am Morgen (Ortszeit) in dem natürlichen Pool unter den Millaa Millaa Falls im tropischen Queensland plötzlich verschwunden, berichtete der australische Sender ABC.