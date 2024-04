Trump hat die Kohle beisammen: Er hinterlegt in New York 175 Mio. Dollar Kaution

Ein New Yorker Gericht hatte die Summe vor Wochenfrist von 400 Millionen auf besagte 175 reduziert und Trump zudem zehn weitere Tage eingeräumt, um den Betrag aufzubringen.

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, hat Donald Trump die von einem New Yorker Gericht geforderte Kaution von 175 Millionen US-Dollar hinterlegt.

Donald Trump musste bei einem New Yorker Gericht 175 Millionen US-Dollar als Kaution hinterlegen.

Donald Trump musste bei einem New Yorker Gericht 175 Millionen US-Dollar als Kaution hinterlegen. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Roel Paulissen fährt am Cape Epic 20 Kilometer auf der Felge durch Afrika – und gewinnt

Final-Revanche und Romand-Duell – so eng werden die Playoff-Halbfinals

Ab heute darf man in Deutschland legal kiffen. Kein Scherz

«Ich will verreisen! Wo auf der Welt hat es euch am besten gefallen?»

Drei Tote bei Lawine in Zermatt – Suche eingestellt

44 geniale Aprilscherze, die deine Kollegen in den Wahnsinn treiben

Drohnenattacken auf Öldepots – deshalb macht das den Russen zu schaffen

Immer neue ukrainische Angriffe auf die ölverarbeitende Industrie machen Moskau offenbar zu schaffen. Kiew hat nicht vor, damit aufzuhören.

Immer wieder haben in den vergangenen Monaten ukrainische Drohnen und Raketen russische Ölraffinierien getroffen. Einige sogar auf russischem Staatsgebiet. Kiew will damit die Treibstoffversorgung der russischen Truppen erschweren, aber auch die russische Wirtschaft schwächen. Das scheint so erfolgreich zu sein, dass Moskau mittlerweile bei seinem treuen Verbündeten Belarus nach Nachschub fragt.