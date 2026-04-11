recht sonnig14°
DE | FR
burger
International
USA

Grossbritannien stoppt Rückgabe von Chagos-Inseln nach Trump-Kritik

Nach Kritik von Trump: Briten legen Chagos-Deal auf Eis

11.04.2026, 13:3811.04.2026, 13:38

Grossbritannien hat die geplante Rückgabe der Chagos-Inseln an Mauritius wegen fehlender Unterstützung aus den USA Medienberichten zufolge auf Eis gelegt. US-Präsident Donald Trump hatte die Vereinbarung vor allem mit Blick auf die strategisch wichtige Insel Diego Garcia, auf der eine von den Briten und den USA genutzte Militärbasis liegt, immer wieder kritisiert.

FILE - This image released by the U.S. Navy shows an aerial view of Diego Garcia in the Chagos Island group. (U.S. Navy via AP, File) Britain Chagos
Die strategisch wichtige Insel Diego Garcia gehört zu den Chagos-Inseln.Bild: keystone

«Wir glauben weiterhin, dass das Abkommen der beste Weg ist, die langfristige Zukunft des Stützpunkts zu sichern, aber wir haben immer betont, dass wir das Abkommen nur mit Unterstützung der USA abschliessen werden», teilte ein Regierungssprecher britischen Medien zufolge mit. London stehe weiter im Austausch mit den USA und Mauritius.

Aufgeben wollen Vertreter der britischen Regierung den Deal den Berichten zufolge nicht, die dafür nötige Gesetzgebung kann demnach aber nicht mehr vor der bald anstehenden Parlamentspause verabschiedet werden. Die USA hätten ihre Zustimmung formell nicht bestätigt, berichtete etwa die BBC. Mit einem neuen Gesetzesentwurf werde nicht gerechnet, schreibt die Zeitung «The Times» unter Berufung auf Regierungsvertreter.

Streitpunkt Diego Garcia

Der nun auf Eis gelegte Deal sieht vor, dass die grösste und strategisch wichtige Insel Diego Garcia trotz der Souveränität Mauritius' noch mindestens 99 Jahre unter britischer Kontrolle bleiben soll. Dafür zahlen die Briten eine Milliardensumme. Trump hatte den Deal nach anfänglicher Unterstützung mehrfach kritisiert und während des Konflikts mit den Nato-Staaten um Grönland als «Akt grosser Dummheit» bezeichnet.

Iran greift US-Stützpunkt Diego Garcia an – und überrascht Experten

Die Beziehungen zwischen Trump und dem britischen Premierminister Keir Starmer verschlechterten sich zuletzt. Trump wirft Grossbritannien und anderen Nato-Staaten vor, die USA im Iran-Krieg zu wenig unterstützt zu haben. Der Iran feuerte zuletzt zwei ballistische Raketen auf Diego Garcia ab, die Militärbasis wurde jedoch nicht getroffen. (dab/sda/dpa)

Mehr zu den Chagos-Inseln:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Scientology-Run geht auf Tiktok viral: Was steckt dahinter?
Diese Tiktok-Challenge aus den USA polarisiert: Junge Creator stürmen durch die Gebäude der Scientology-Kirche in Los Angeles. Was es mit dem Trend auf sich hat und ob sich die Teilnehmenden damit strafbar machen, liest du hier.
«Currently mastering free will» – der Versuch, die komplette Ausnutzung des freien Willens zu perfektionieren: Das steht in der Profilbeschreibung des Tiktokers Jayden («swhilley»), dessen Video über seinen «Scientology Run» bereits über 35 Millionen Aufrufe erhalten hat.
Zur Story