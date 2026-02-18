Nebel
epa12755700 US President Donald Trump speaks at a reception for Black History Month in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 18 February 2026. The event occurs less than two weeks a ...
Trump zeigte zuletzt Interesse an einer kleinen Insel mitten im Indischen Ozean, weitab von Sri Lanka und Mauritius.

Trump: Insel Diego Garcia für Verteidigung wichtig

18.02.2026, 22:1318.02.2026, 22:13

Angesichts einer möglichen Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran pocht US-Präsident Donald Trump darauf, dass Grossbritannien doch nicht wie geplant die Chagos-Inseln an Mauritius zurückgibt. Im Falle eines Scheiterns der derzeitigen Verhandlungen unter anderem über das iranische Atomprogramm könnten die USA auf die Insel Diego Garcia angewiesen sein, um einen möglichen Angriff aus Teheran abzuwehren, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit.

Für den Verteidigungsfall solle dann auch der Flugplatz in Fairford im Südwesten Grossbritanniens genutzt werden. Trump stellte in Aussicht, dass sich ein Angriff auch «möglicherweise gegen das Vereinigte Königreich und andere befreundete Länder richten würde».

Diego Garcia ist eine der Chagos-Inseln. Sie liegt mitten im Indischen Ozean, weitab von Sri Lanka und Mauritius. Der Militärstützpunkt ist laut dem britischen Premierminister Keir Starmer einer der wichtigsten Beiträge, die das Land in der Sicherheitspartnerschaft mit den USA leistet. Sowohl Diego Garcia als auch Fairford werden bereits von US-Streitkräften genutzt. (sda/dpa)

