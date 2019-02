Grossbritannien müsste diese Trauminsel abtreten – wird dies aber kaum tun

«Distanzieren uns aufs Schärfste davon»: Werbeplakat bringt V-Zug auf die Palme

Ein Elektrogeschäft in Tann-Rüti (ZH) wirbt mit einem Plakat im SVP-Design. Nur steht auf dem grünen Hintergrund der Name des Zuger Traditionskonzerns V-Zug statt der bekannten drei Buchstaben. Bei V-Zug distanziert man sich «aufs Schärfste».

«Das hat uns sehr erstaunt», so die Reaktion von V-Zug-Marketingchef Christian Bärlocher zum Plakat eines Elektrogeschäfts in Tann (ZH). Auf dem Plakat, das unter anderem in Uster hängt, denkt man im ersten Moment, das SVP-Parteilogo zu erkennen, nur statt der Sonne ist eine Waschmaschine zu sehen und statt den drei Buchstaben, steht auf dem grünen Hintergrund der Name des Zuger Traditionskonzerns V-Zug. Darunter der Schriftzug: «Wählen Sie echte Schweizer Qualität».

«Wir haben die Firma …