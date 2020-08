Privatgespräch von Trumps Schwester geleakt – die 7 brisantesten Zitate

Die älteste Schwester des US-Präsidenten, Maryanne Trump Barry, bezeichnet ihren Bruder in einem heimlich aufgezeichneten Privatgespräch mit ihrer Nichte Mary Trump als Lügner und prinzipienlos. Die Tonaufnahme des Gesprächs hat die «Washington Post» am Samstag veröffentlicht.

Die Nichte des Präsidenten hegt seit langem eine Feindseligkeit gegenüber ihrem Onkel und veröffentlichte kürzlich ein Enthüllungsbuch, in dem unter anderem behauptet wird, der Präsident habe bei seinen Aufnahmeprüfungen für das College betrogen.

Trump Barry hatte bislang über ihren Bruder geschwiegen. Die nun veröffentlichten Aufzeichnungen und Transkripte stammen aus den Jahren 2018 und 2019. Selbst äusserte sich der Präsident nicht dazu, liess aber über das «Weisse Haus» verrichten: «Jeden Tag ist es was anderes, wen interessiert's», schreibt das Onlineportal «Politico».

Nun, hier sind die acht brisantesten Zitate: