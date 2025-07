«South Park» zeigt Donald Trump in einer Liebesbeziehung mit Satan und mit ziemlich kleinem Penis. bild: screenshot x.com

Nackter Trump, Epstein-Files, Colbert-Aus – «South Park» setzt zum Rundumschlag an

Nach über zwei Jahren Pause kehrt «South Park» mit einer Folge zurück, die tief in die amerikanische Gegenwart eintaucht. Die Episode kommt einem Rundumschlag gegen die Trump-Politik gleich.

Hendrik Busch / watson.de

Nach über zwei Jahren Pause ist «South Park» mit neuen Folgen zurück. Der Auftakt der 27. Staffel dürfte schon jetzt als einer der explosivsten Rundumschläge in der an Skandalen nicht armen Geschichte der Satire-Serie eingehen.

Im Zentrum der ersten Folge mit dem Titel «Sermon on the Mount» steht Donald Trump. Erstmals tritt der US-Präsident als reale Abbildung auf. Zuvor hatte die Serie den Charakter Mr. Garrison in ein Trump-Abziehbild verwandelt.

Die Folge zeigt den US-Präsidenten Trump in verschiedenen Szenen nackt – darunter in einem Bett mit der Figur Satan und in einem Live-Action-Spot, in dem Trump sich in der Wüste vollständig entkleidet. Diese satirisch eher brachialen Darstellungen sind inhaltlich eingebettet in eine breitere Kritik an Trumps politischem Verhalten und öffentlichen Aussagen.



In der Episode geht es um eine fiktive Klage, die Trump gegen die Stadt South Park einreicht. Nachdem sich die Einwohner kritisch über seine Amtszeit äussern, fordert er eine Entschädigung in Höhe von fünf Milliarden US-Dollar.

Diese Handlung ist eine direkte Anspielung auf eine tatsächliche Klage, die Trump im Oktober 2024 gegen das Filmstudio Paramount eingereicht hatte.

Im realen Fall ging es um zehn Milliarden Dollar Schadenersatz; das Studio einigte sich erst vor wenigen Tagen auf eine Zahlung von 16 Millionen US-Dollar. In der Serie endet der Rechtsstreit mit einem Vergleich über 3,5 Millionen Dollar – und der Verpflichtung, einen Pro-Trump-Werbespot zu produzieren.

«Sein Penis ist winzig klein»

Die Folge konzentriert sich auffallend auf die Penisgrösse des US-Präsidenten. In dem Werbe-Spot sagt ein Erzähler etwa: «Trump: Sein Penis ist winzig klein, aber seine Liebe zu uns ist gross.»



In der Satan-Szene sagt die Trump-Figur: «Komm schon, Satan, du weisst, dass du dem nicht widerstehen kannst», und zieht die Hose herunter, um sich zu entblössen. Satan kommentiert das Gemächt folgendermassen: «Ich kann nicht einmal etwas sehen, weil es so klein ist», und wendet sich angewidert ab.



In der Szene konfrontiert Satan den US-Präsidenten zudem mit den Gerüchten, sein Name stehe auf der berüchtigten Epstein-Liste. «Es ist seltsam, dass du jedes Mal, wenn es zur Sprache kommt, allen sagst, sie sollen sich entspannen», bemerkt Satan.



Inhaltlich behandelt die Folge ausserdem Themen wie religiöse Erziehung in öffentlichen Schulen, staatliche Zensur, den Niedergang der sogenannten «Wokeness» und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Auch die Absetzung von Stephen Colberts «Late Show» durch das zu Paramount gehörende CBS wird aufgegriffen.

Die neue Staffel hätte ursprünglich am 9. Juli starten sollen, wurde jedoch wegen Verzögerungen im Zusammenhang mit der Fusion von Paramount und Skydance verschoben. Serienmacher Matt Stone und Trey Parker hatten die Situation in Medienberichten als chaotisch bezeichnet. Der Produktionskontext spiegelt sich auch in der Folge selbst wider.

Die Frage ist nun: Wie reagiert Donald Trump auf den Inhalt der neuen «South Park»-Episode?