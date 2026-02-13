Weniger schottischer Whisky in die USA exportiert

Die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump haben messbare Auswirkungen auf die schottische Whisky-Industrie. 2025 gingen die Exportwerte für die USA im Vergleich zum Vorjahr laut dem Whisky-Verband um vier Prozent auf 933 Millionen Pfund zurück.

Im Zeitraum von Mai bis einschliesslich Dezember 2025 – für den Trumps Strafzölle in Höhe von zehn Prozent galten – fiel der Exportwert um sieben Prozent. «Die Branche bekräftigt ihre Forderung nach einer Rückkehr zum zollfreien Handel mit den USA», teilte der Verband Scotch Whisky Association mit.

Gemessen am Exportwert sind die USA der wichtigste Markt für den Verband. Dahinter folgt Frankreich mit einem Exportwert von 404 Millionen Pfund (umgerechnet rund 423 Millionen Franken), was ein Rückgang von 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist. Weltweit gingen die schottischen Whisky-Exporte 2025 im Wert um 0,6 Prozent zurück. (sda/dpa)