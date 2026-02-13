wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
USA

Zölle USA: Weniger schottischer Whisky wird nach Amerika exportiert

Weniger schottischer Whisky in die USA exportiert

13.02.2026, 07:4413.02.2026, 07:44

Die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump haben messbare Auswirkungen auf die schottische Whisky-Industrie. 2025 gingen die Exportwerte für die USA im Vergleich zum Vorjahr laut dem Whisky-Verband um vier Prozent auf 933 Millionen Pfund zurück.

Im Zeitraum von Mai bis einschliesslich Dezember 2025 – für den Trumps Strafzölle in Höhe von zehn Prozent galten – fiel der Exportwert um sieben Prozent. «Die Branche bekräftigt ihre Forderung nach einer Rückkehr zum zollfreien Handel mit den USA», teilte der Verband Scotch Whisky Association mit.

Gemessen am Exportwert sind die USA der wichtigste Markt für den Verband. Dahinter folgt Frankreich mit einem Exportwert von 404 Millionen Pfund (umgerechnet rund 423 Millionen Franken), was ein Rückgang von 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist. Weltweit gingen die schottischen Whisky-Exporte 2025 im Wert um 0,6 Prozent zurück. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das willst du über die Lage in Kuba wissen
1 / 6
Das willst du über die Lage in Kuba wissen

Seit Dezember erhält Kuba kein Öl mehr aus Venezuela.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Pam Bondi sorgt für Eklat bei Kongress-Anhörung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Nach Angriffen im Iran: USA bestellen weitere Bunkerbrecher-Bomben
Rund ein Dreivierteljahr nach dem Einsatz gegen unterirdische Atomanlagen im Iran will das US-Militär Nachschub der massiven bunkerbrechenden Bomben vom Typ GBU-57 bestellen. Die Neuanschaffungen seien infolge des Einsatzes vom vergangenen Juni nötig, um die Lager wieder aufzufüllen, erklärte das US-Verteidigungsministerium zur Begründung der Ausschreibung. Die Bomben seien nötig, «um die Einsatzbereitschaft wiederherzustellen».
Zur Story