Ermordung von CEO in Manhattan: Mutmasslicher Todesschütze verhaftet

Nach den tödlichen Schüssen auf einen US-Versicherungschef in Manhattan, New York, war der Täter bislang auf der Flucht. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet. Es handelt sich um den 26-jährigen Luigi Mangione.

Mangione wurde Berichten zufolge mit einem Ausweis gefunden, auf dem sein Name stand, sowie mit einem zweiten gefälschten Ausweis. Ausserdem soll er laut der Polizei eine Maske, eine Schusswaffe und einen Schalldämpfer mit sich geführt haben.

Er wurde am Montagmorgen in einem McDonald's in Pennsylvania festgenommen.

