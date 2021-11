Astroworld-Unglück: Zahl der Toten steigt auf neun

Nach dem Festival-Unglück im texanischen Houston ist die Zahl der Todesopfer auf neun gestiegen. Die Familie sowie der Anwalt einer 22-Jährigen verkündeten am Donnerstag, dass die Besucherin des Auftritts von Rapper Travis Scott ihren schweren Verletzungen erlegen sei. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch befindet sich noch mindestens eine weitere Person nach dem folgenschweren Unfall in kritischem Zustand.

Impfdorf: 800 Corona-Impfungen in zwei Tagen ++ Lockdown für Ungeimpfte in Oberösterreich

Sotheby`s hält Auktion für Banksy-Bilder nur in Kryptowährung ab

Sotheby's will bei der Versteigerung von zwei Bildern des mysteriösen britischen Streetart-Künstlers Banksy ausschliesslich die Kryptowährung Ether akzeptieren. «Der Paradigmenwechsel markiert das erste Mal, dass eine Kryptowährung als Standardwährung für echte Gebote auf physische Kunstwerke verwendet wird», teilte das Auktionshaus am Donnerstag in New York mit.