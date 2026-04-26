König Charles will Donald Trump bald besuchen. Bild: keystone

US-Staatsbesuch von König Charles findet wie geplant statt

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Trotz der Schüsse beim Korrespondentendinner in Washington soll der Staatsbesuch des britischen Königspaars in den USA wie geplant stattfinden. Das teilte der Buckingham-Palast laut der britischen Nachrichtenagentur PA mit.

Zunächst hatte der Palast eine Überprüfung angekündigt. «Wie zu erwarten, wird es über den Tag verteilt eine Reihe von Gesprächen geben, um mit US-Kollegen und unseren entsprechenden Teams darüber zu sprechen, in welchem Masse die Ereignisse vom Samstag die Pläne für den Besuch beeinflussen», sagte ein Palastsprecher demnach.

Charles ist «sehr erleichtert»

Der König werde vollständig über die Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten und sei «sehr erleichtert zu hören, dass der Präsident, die First Lady und alle Gäste unverletzt geblieben sind», hiess es weiter.

Geplant ist, dass das Königspaar am Montag zu einem mehrtägigen Staatsbesuch nach Washington reist. Neben Treffen mit US-Präsident Donald Trump, einem Staatsbankett und einer Rede vor dem Kongress sind auch Termine in New York und Virgina geplant. (sda/dpa)