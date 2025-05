Die Polizei des «Horry County Police Department» am Ort der Schussabgabe. Bild: keystone

Mindestens elf Verletzte nach Schüssen im Südosten der USA

Mehr «International»

Bei einem Schusswaffenvorfall in einem Küstenort im US-Bundesstaat South Carolina sind Medienberichten zufolge mindestens elf Menschen verletzt worden. Zu dem Hergang, dem Zustand der Opfer und den Hintergründen machte die örtliche Polizei zunächst keine Angaben.

Der Vorfall habe sich am Sonntag gegen 21.30 Uhr (Ortszeit) in der Ortschaft Little River ereignet. Weitere Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, hiess es auf der verifizierten Facebook-Seite der Polizei des Bezirks Horry. Little River liegt im Südosten der USA, rund 30 Kilometer von dem beliebten Strandort Myrtle Beach entfernt.

In den USA gehört Schusswaffengewalt zum Alltag. Pistolen und Waffen grösserer Kaliber sind leicht zugänglich und millionenfach im Umlauf. Besonders folgenschwere Angriffe entfachen immer wieder Debatten über eine Verschärfung des Waffenrechts. (nib/sda/dpa)