bedeckt
DE | FR
burger
International
USA

US-Militär greift erneut angebliches Drogenschmugglerboot an

US-Militär greift erneut angebliches Drogenschmugglerboot an

21.02.2026, 08:5121.02.2026, 08:51

Das US-Militär hat erneut ein Boot mit mutmasslichen Drogenschmugglern im Ostpazifik angegriffen und dabei nach eigenen Angaben drei Männer getötet.

Das Schiff sei von terroristischen Organisationen betrieben worden und auf einer bekannten Schmuggelroute unterwegs gewesen, teilte das zuständige Regionalkommando (Southcom) auf der Plattform X mit. Dazu wurde ein Video veröffentlicht, das zu zeigen scheint, wie das Boot nach einem Angriff explodiert.

Das Boot mit mutmasslichen Drogenschmugglern.
Das Boot mit mutmasslichen Drogenschmugglern.bild: screenshot Southcom

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump lässt seit Herbst vergangenen Jahres immer wieder Boote in der Karibik und im Ostpazifik attackieren und begründet dies damit, grenzüberschreitenden Drogenschmuggel unterbinden zu wollen. Kritikern zufolge verstossen die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern gegen das Völkerrecht. Offiziellen Angaben zufolge wurden dabei bereits mehr als 130 Menschen getötet. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Ich habe eine halbe Million Franken für Drogen ausgegeben»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Neue Fotos aufgetaucht: Andrew und Kind spielen mit einem Nippel-Ball
Auf den ersten Blick wirken die Bilder aus dem Jahr 2011, die nun aufgetaucht sind, wie eine friedliche Situation zwischen einem spielenden Kind und dem damaligen Prinz Andrew. Doch bei genauerem Hinschauen fällt ein Detail auf.
Die negativen Schlagzeilen rund um den ehemaligen Prinzen Andrew reissen nicht ab. Immer wieder werden ihm Fotos aus früheren Zeiten zum Verhängnis. Etwa jenes, das ihn mit Virginia Roberts Giuffre zeigt, die er laut eigenen Aussagen nie gekannt haben will. Das Foto wurde mittlerweile als echt bestätigt. Andere Bilder zeigen Andrew auf allen Vieren über einer sehr jungen Frau gebeugt.
Zur Story