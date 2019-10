International

Bernie Sanders setzt wegen Gesundheitsproblemen Wahlkampagne aus

Bild: AP

Der 78-jährige Senator und Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders setzt vorübergehend seine Wahlkampagne aus. Grund dafür sei eine Arterienverstopfung.

Bemerkt wurde dies, nachdem Sanders am Dienstagabend nach einer Wahlkampfveranstaltung in Las Vegas heftige Brustschmerzen verspürte und sich in ein Spital begab.

Sein leitender Berater, Jeff Weaver, gab in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt, dass alle bevorstehenden «Events und Auftritte bis auf weiteres» abgesagt werden. Er sagte weiter, dass Sanders in guter Stimmung sei und sich in den nächsten Tagen ausruhen werde. (jaw)

