Bild: keystone

Medien: FBI nimmt mutmasslichen Bombenleger fest

Mehr «International»

Die US-Bundespolizei FBI hat Medienberichten zufolge einen Verdächtigen festgenommen, der vor dem Sturm auf das Kapitol 2021 in der US-Hauptstadt Washington Rohrbomben platziert haben soll. Es handele sich um einen Mann aus dem US-Bundesstaat Virginia, berichteten unter anderem ABC News und Fox News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Demnach soll der Festgenommene die Rohrbomben in der Nacht vor dem Sturm auf das Kapitol in der Nähe der Parteizentralen von Demokraten und Republikanern abgelegt haben. Das Motiv sei unklar.

Erst nach Sturm aufs Kapitol entdeckt

Am 6. Januar 2021 hatten Anhänger von Donald Trump das Kapitol, das Sitz des US-Parlaments ist, gestürmt. Sie wollten verhindern, dass dort der Sieg von Demokrat Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl offiziell bestätigt wurde. Der damals unterlegene Trump hatte am selben Tag eine Rede gehalten, in der er behauptete, er sei durch massiven Wahlbetrug um einen Sieg gebracht worden. Der Sturm auf das Herz der US-Demokratie hatte das Land erschüttert.

Den Medienberichten zufolge hatte der Bombenleger die Sprengsätze ausserhalb der Parteizentralen platziert. Sie waren erst nach dem Sturm auf das Kapitol entdeckt worden. Die Fahndung nach dem Bombenleger blieb fast fünf Jahre lang erfolglos. Erst im Oktober dieses Jahres hatte das FBI eine Belohnung in Höhe von bis zu 500'000 US-Dollar für Informationen ausgesetzt, die bei der Ergreifung der Person helfen könnten. (sda/dpa)