Neue Vorwürfe gegen Trumps Wunschkandidaten für das Pentagon

Sie wende sich an den US-Kongress, in der Hoffnung, dass sie genügend Republikaner davon abhalten könne, für Hegseth als Verteidigungsminister zu stimmen. Aufgrund der knappen Mehrheit im Senat könnte schon eine geringe Zahl von Abweichlern Hegseth um das Amt bringen.

«Ich glaube, dass Hegseth ein Problem mit Alkoholmissbrauch hat und gegenüber seiner Ex-Frau Samantha missbräuchlich war, so wie ich diese Begriffe als Laie verstehe», zitierte der Sender NBC aus ihrer eidesstattlichen Erklärung an Senatoren.

Hegseth sei über Jahre «unberechenbar und aggressiv» gewesen, warf ihm dessen Ex-Schwägerin US-Medienberichten zufolge in einer eidesstattlichen Erklärung an den Kongress vor. Hegseth selbst bezeichnet die Vorwürfe gegen ihn als Schmutzkampagne.

Und jetzt ratet mal, welche deutschen Parteien primär die Reichen entlasten wollen

Vor der vorgezogenen Bundestagswahl versprechen alle deutschen Parteien ihren Wählerinnen und Wählern Steuerentlastungen. Allerdings gibt es grosse Unterschiede, wer bei welcher Partei davon profitieren würde.

In weniger als fünf Wochen steht in Deutschland die vorgezogene Bundestagswahl an. In Windeseile haben die grossen Parteien zuletzt ihre Wahlprogramme vorgestellt. Wirtschaftliche Stabilität, eine sinnvolle Energie- und Klimapolitik, soziale Gerechtigkeit und die Stärkung Deutschlands auf globaler Ebene sind dabei die wichtigsten Themen.