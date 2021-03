International

Belästigungsvorwürfe – Druck auf New Yorks Gouverneur Cuomo wächst

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo gerät nach Belästigungsvorwürfen von Frauen immer stärker unter Druck. Weitere prominente Mitglieder seiner demokratischen Partei forderten inzwischen seinen Rücktritt. Der 63-Jährige schloss einen vorzeitigen Amtsverzicht am Freitag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz jedoch erneut aus. «Ich habe das, was ich vermeintlich getan haben soll, nicht getan. Punkt.»

Zuvor hatten sich unter anderem die Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und Jerry Nadler den Rücktrittsforderungen angeschlossen. Cuomo könne den Bundesstaat «nicht mehr effektiv führen», so Ocasio-Cortez. «Gouverneur Cuomo hat das Vertrauen der Menschen in New York verloren. Gouverneur Cuomo muss zurücktreten», hiess es in einer Mitteilung Nadlers.

Mehrere Frauen werfen dem Gouverneur Belästigungen vor, vor allem unangemessenes Verhalten und verbale Bedrängungen. Cuomo entschuldigte sich – betonte aber auch immer wieder, dass er nie jemanden unangemessen angefasst habe. Bei einer von New Yorks Justizministerin Letitia James eingeleiteten Untersuchung werde er voll kooperieren, versprach er. (sda/dpa)

