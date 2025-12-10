Nebel
US-Streitkräfte beschlagnahmen Öltanker vor Venezuela

10.12.2025, 20:4510.12.2025, 20:45
epa11997454 View of an oil tanker in Lake Maracaibo in Maracaibo, Venezuela, 29 March 2025. US President Donald Trump&#039;s decision to impose 25% tariffs on countries that buy crude oil from Caracas ...
Ein Öltanker. (Symbolbild)Bild: keystone

US-amerikanische Streitkräfte haben einen unter Sanktionen stehenden Öltanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt. Dies berichtete das Wirtschaftsportal Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf «mit der Angelegenheit vertraute Personen».

Die Beschlagnahme stellt eine weitere Eskalation im sich zuspitzenden Konflikt zwischen den USA und dem sozialistischen Venezuela dar. In den vergangenen Wochen hatten amerikanische Streitkräfte mehr als 20 angebliche «Drogenboote» nahe Venezuela angegriffen und dabei über 80 Personen getötet.

Die neuste Entwicklung könnte es Venezuela deutlich schwerer machen, sein (üppig vorhandenes) Erdöl zu exportieren. Reeder müssen nun das Risiko einkalkulieren, von US-Kräften abgefangen und einkassiert zu werden, schreibt Bloomberg weiter. Weder das Weisse Haus, noch die venezolanische staatliche Öl-Firma Petroleos de Venezuela sei für eine Stellungnahme zu erreichen.

Venezuela exportiert den grössten Teil seines Öls nach China. Die asiatische Volksrepublik erhält dabei einen grosszügigen Rabatt, weil sie das Risiko einer Sanktion mittragen muss. Nach der Beschlagnahmung des Tankers ist der Ölpreis um rund ein Prozent gestiegen, schreibt Bloomberg.

(cpf)

