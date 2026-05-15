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Xi Jinping will Donald Trump Rosensamen aus China schicken

Trump schwärmte von Xis Rosen – jetzt will ihm dieser Samen schicken

15.05.2026, 13:1715.05.2026, 13:17

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping will US-Präsident Donald Trump Rosensamen aus dem Garten des chinesischen Regierungssitzes Zhongnanhai schicken.

KEYPIX - U.S. President Donald Trump, left, poses for a picture with Chinese President Xi Jinping during a visit to the Zhongnanhai Garden in Beijing, Friday, May 15, 2026. (KEYSTONE/Evan Vucci/Pool P ...
Donald Trump posiert mit Xi Jinping.Bild: keystone

Am zweiten Tag des Besuchs spazierten beide Staatschefs durch die Anlage neben der Verbotenen Stadt. Dort arbeiten und wohnen Chinas Spitzenpolitiker. Nach Angaben anwesender US-Journalisten lobte Trump dabei die Rosen im Garten als besonders schön. Später sagte Xi demnach, er werde Trump Rosensamen schicken.

Der Besuch in Zhongnanhai gilt als symbolträchtiger Teil des zweitägigen Gipfels. Das Areal ist für ausländische Gäste nur selten zugänglich. (dab/sda/dpa)

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