Angeblich schon 250'000 Abo-Kündigungen bei «Washington Post»

In rund drei Tagen hätten mehr als 250'000 Leser ihre Abos gekündigt, berichtete der Rundfunksender NPR am Dienstag. Die Entscheidung rund zehn Tage vor der Präsidentenwahl hatte für Kritik gesorgt, der Amazon-Gründer sei aus Angst um seine Unternehmen vor Donald Trump eingeknickt.

Trump: Kundgebung in New York war ein «Fest der Liebe»

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seine wegen rassistischer Äusserungen in die Kritik geratene Kundgebung in New York als Liebesfest bezeichnet. «Es war wie ein Fest der Liebe, ein absolutes Fest der Liebe, und es war mir eine Ehre, ein Teil davon zu sein», sagte der Republikaner bei einer Rede in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Im Madison Square Garden habe es schon viele politische Events gegeben. Ein so schönes Ereignis habe es dort aber «noch nie» gegeben, sagte Trump.