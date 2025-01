Here we go again! Donald Trump verspricht viel, wenn der Tag lang ist – doch was davon wird er umsetzen? Bild: keystone

42 Trump-Versprechen und Drohungen für seine zweite Amtszeit

Da ist er wieder. Donald Trump ist es gelungen, mit einem Mix aus vollmundigen Ankündigungen und unbedarften Drohungen die US-Wähler erneut auf seine Seite zu ziehen. Und auch wenn bekannt ist, dass sein Verhältnis zur Wahrheit angespannt ist, und was heute galt, morgen schon wieder Schnee von gestern ist, soll an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung gerufen werden, mit welchen Versprechen, Provokationen, Kampfansagen und Drohungen er sich erneut ins Amt zu rumpeln vermochte.

Donald Trump sagte, er werde …

… den Krieg in der Ukraine beenden, noch bevor er im Amt sei.

Trump wiederholte diese Ankündigung diverse Male – beispielsweise während der TV-Debatte gegen Kamala Harris. Gegenüber CNN sagte er konkret: «Zuerst werde ich mich mit Putin treffen, dann mit Selenskyj. Beide haben Schwächen und beide haben Stärken. Und innerhalb von 24 Stunden wird dieser Krieg beigelegt sein. Er wird absolut vorbei sein.» Nach seinem Triumph bei den Wahlen ist er zurückgerudert. Es werde vermutlich ein paar Monate dauern.

… die Grenze im Süden der USA «versiegeln».

… den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko beenden.

Als Trump zu seiner ersten Amtszeit antrat, standen bereits etwas mehr als 1000 Kilometer Grenzbefestigungen. In den vier Jahren unter Trump wurden «nur» weitere 128 Kilometer errichtet. Bei den restlichen ca. 600 Kilometern, die unter Trump entstanden, handelt es sich um Verstärkungen bereits vorhandener Installationen.

… die grösste Massendeportation in der Geschichte der USA durchführen.

Geschätzt 11 Millionen nicht angemeldete Ausländer leben in den USA. Trump will nach eigenen Angaben Millionen davon abschieben und droht, diese zuerst in Internierungslagern unterzubringen. Er prognostizierte, dass es dabei blutig zu- und hergehen werde. 8,3 der 11 Millionen arbeiten – vor allem im Tieflohnsegment.

… den Ausnahmezustand ausrufen und für die Deportation der Immigranten das Militär oder die Nationalgarde einsetzen.

… den Stopp der Einwanderungs-App CBP One innerhalb von 24 Stunden erwirken.

Die App CBP One des US-Heimatschutzministeriums ermöglicht potenziellen Einwanderern, Termine zu vereinbaren, aus der Ferne auf Interviews zuzugreifen und die erforderlichen Formulare auszufüllen.

Biden lancierte nie eine Elektroauto-Initiative – ermutigte die Bevölkerung aber, von Verbrennern auf Elektroautos zu wechseln.

… Steuerbefreiung für die ersten 10’000 Dollar einführen, welche anfallen, wenn Kinder zu Hause unterrichtet werden (Homeschooling).

… die niedrigsten Steuern für amerikanische Unternehmen einführen.

… die niedrigsten Energiekosten für amerikanische Unternehmen einführen.

… die geringsten regulatorischen Belastungen für amerikanische Unternehmen kreieren.

… die Besteuerung von Sozialversicherungsleistungen für Senioren beenden.

Die Besteuerung betrifft die 40 Prozent der Bezüger, die am meisten kassieren. Mit dem Geld wird versucht, die Treuhandfonds der Sozialversicherung und der nationalen Krankenversicherung (Medicare) aufzustocken, die immer mehr schwinden. Man kann die Steuer somit als eine Art Ausgleichswerkzeug bezeichnen.

… «historische» Steuerkürzungen für Bauern und kleine Firmen einführen.

… jede einzelne Bundesvorschrift beseitigen, welche die Preise erhöht oder amerikanische Arbeitsplätze vernichtet.

… Obamacare ersetzen / verbessern.

Hierzu existiert ein entlarvendes Filmchen ...

Trumps Evolution einer Idee eines möglichen Plans eines Konzepts Video: YouTube/Washington Post

… die Steuererleichterungen pro Kind erhöhen.

Konkret versprach er: «Wählt mich, Kalifornien! Ich werde euch Sicherheit geben, ich werde euch eine grossartige Grenze geben und ich werde euch mehr Wasser geben, als fast jeder andere hat.»

… das Chaos in Gaza beenden.

Joe Biden hat den Job eine Woche vor Trumps Amtsantritt bereits erledigt.

… mit «grosser Wahrscheinlichkeit» einen «Grossteil» der gewalttätigen Demonstranten vom 6. Januar begnadigen.

… einen Sonderermittler gegen Biden und dessen Familie einsetzen.

Tatsächlich sprach Trump über 100 Drohungen gegen Joe Biden und diverse andere Politiker aus.

Bereits im November 2024 betrug die Inflation in den USA noch 2,7 Prozent. Angestrebt werden von den Nationalbanken in der Regel 2 Prozent.

… nach Öl bohren, «bohren, Baby, bohren» – und Fracking fördern! Ab dem ersten Tag im Amt.

Trump will die US-Produktion von fossilen Energieträgern fördern – auf Kosten der Windenergie.

… sämtlichen Schulen mit einer Impf- oder Maskentragpflicht das Geld streichen.

Das konkrete Zitat lautet: «Und ich werde keinen Cent an eine Schule geben, die eine Impf- oder eine Maskenpflicht hat.»

… das Bildungsministerium in seiner jetzigen Form abschaffen und es durch «eine Person mit einer Sekretärin» ersetzen.

Diese Zeltstädte sollen «vollgepackt sein mit Ärzten, Psychiatern, Sozialarbeitern und Drogenentzugsspezialisten».

… die Gelder aller Polizeieinheiten kürzen, die nicht das Stop-and-Frisk-Verfahren anwenden.

Stop-and-Frisk bedeutet, dass jeder beliebige Passant, der von der Polizei als «verdächtig» eingestuft wird, angehalten und sofort untersucht werden kann. Die Praxis wurde vorwiegend gegen Afroamerikaner und Latinos eingesetzt und ist extrem umstritten / mutmasslich verfassungswidrig.

… jeden Biden-Angriff auf das Second Amendment zerstören.

Konkret würde das bedeuten, dass die von Biden eingeführten verpflichtenden Background-Checks beim Erwerb von Waffen (beispielsweise online oder an Messen) wieder wegfallen. Das sogenannten «Messe-Schlupfloch» ermöglichte es Käufern und Verkäufern jahrelang, inkognito Schusswaffen zu verkaufen.

… den Direktor des Amtes für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe feuern, weil dieser zu streng sei mit Waffenbesitzern.