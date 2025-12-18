Polizei sucht nach Schüssen an US-Uni weitere Person

Nach tödlichen Schüssen an einer Elite-Universität im US-Bundesstaat Rhode Island sucht die Polizei mit Fotos und Videos nach einem zweiten Mann, den sie befragen möchte.

Der Mann sei in der Nähe des mutmasslichen flüchtigen Täters gesehen worden, sagte Polizeichef Oscar Perez. «Ich möchte klar sagen, das ist eine Person, mit der wir sprechen möchten».

Ermittler in Providence im US-Bundesstaat Rhode Island Bild: keystone

Der Polizeichef warnte in Zusammenhang mit den Fahndungsfotos ausdrücklich vor mit KI generierten Bildern, die derzeit auf Social Media geteilt würden. Diese sollten nicht weiterverbreitet werden.

Zwei Überlebende aus Krankenhaus entlassen

Der Schütze hatte am Samstag in einem Bereich der Brown Universität geschossen, in dem es gerade Vorbereitungen auf eine Abschlussprüfung für einen Kurs der Wirtschaftswissenschaften gegeben hatte. Zwei Menschen starben, mehrere andere wurden verletzt. Nach jüngsten Angaben der Behörden konnte am Dienstag und Mittwoch jeweils ein Überlebender aus dem Krankenhaus entlassen werden. Ein Patient sei weiter im kritischen, aber stabilen Zustand, fünf Verletzte seien im stabilen Zustand.

Stunden nach der Tat war zunächst ein Mann festgenommen worden, dann aber wieder entlassen worden. Die Beweise deuteten nach weiteren Ermittlungen in eine andere Richtung, hatte Generalstaatsanwalt Peter Noronha erklärt. Die Brown University gehört zur sogenannten «Ivy League», den Elite-Universitäten im Nordosten der USA. (sda/dpa)