Machte keinen guten Eindruck beim TV-Duell: US-Präsident Joe Biden. Bild: keystone

Wenn Biden zurücktritt: Das sind die besten Alternativen der Demokraten



Das erste TV-Duell 2024 zwischen Donald Trump und Joe Biden lässt den Präsidenten in einem schlechten Licht erscheinen. Rücktrittsforderungen machen die Runde – und die Hoffnung auf Alternativen wächst.



Der US-Präsident Joe Biden hat beim TV-Duell gegen Donald Trump keine gute Falle gemacht: Er verhaspelte sich regelmässig, er sprach undeutlich, leise und mit rauer Stimme. Teilweise war es schwierig, dem mächtigsten Mann der Welt zu folgen.

Der Tenor nach der Ausstrahlung fiel deshalb deutlich aus: Der Präsident soll sich sofort aus dem Wahlkampf zurückziehen und das Feld einer jüngeren Generation überlassen. Würde dies noch vor dem Parteitag der Demokraten Mitte August in Chicago passieren, wären die Delegierten nicht mehr an die interne Vorwahl ihres Bundesstaates gebunden, sondern sie könnten frei entscheiden. Damit würde der Präsidentenposten offen für alle hochkarätigen Personen der Partei – und es würden sich definitiv einige Alternativen melden.

Aber auch wenn Biden erst nach dem Nominierungsparteitag in Chicago zurücktreten würde, wäre das Rennen frei für Alternativen. Dann würde die Parteiführung alleine entscheiden können, wer der offizielle Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden würde. Diese möglichen Sprengkandidaten gibt es.

Der Sonnyboy

Gavin Newsom (56), ist zurzeit demokratischer Gouverneur von Kalifornien. Dem auffallenden Medienstar wurde schon seit Monaten nachgesagt, einen Schattenwahlkampf zu führen. Unter anderem schaltete er landesweit eine Wahlkampfkampagne, sammelte Spenden, traf sich mit amtierenden Regierungschefs und führte Wahlkampfduelle, ohne selbst offiziell als Kandidat zur Verfügung gestanden zu sein.

Gilt als Favorit: Gavin Newsom. Bild: keystone

Newsom gilt für viele als Vertreter einer neuen Generation. Nicht nur weiss er, wie ein richtiger Auftritt funktioniert: Er ist erprobt vor der Kamera, drückt sich eloquent aus und war früher ein erfolgreicher Baseball-Spieler. Sondern er hat auch politisch Strahlkraft: So war er Bürgermeister von San Francisco und provoziert immer gerne mit seiner links-grünen Agenda, die nur leicht gemässigter ist als jene von Bernie Sanders. Im Vergleich zu Biden steht er aber deutlich mehr links. Newsom klagte bereits gegen Ölfirmen wegen ihrer angeblichen Mitschuld an der Erderwärmung, er steht ein für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, für eine Krankenversicherung für alle, für die gleichgeschlechtliche Ehe und strengere Waffengesetze.

Doch Newsoms Privatleben könnte ihm zum Verhängnis werden. Oft stand er deswegen in den Schlagzeilen. So hatte er 2007 öffentlich erklärt, ein Problem mit Alkohol gehabt zu haben. Zudem leidet er an Dyslexie, er hat also eine ausgeprägte Leseschwäche. Einen Roman habe er noch nie fertig gelesen. Und Newsom stand auch wegen einer Affäre bereits im Fokus: So hatte er einmal eine Liaison mit der Frau seines Wahlkampfmanagers. Doch trotz seinen Erfolgsaussichten, denken Politexperten, dass Newsom erst 2028 antreten würde und die nächsten vier Jahre Kamala Harris den Vortritt lassen würde.

Die Unbeliebte

Kamala Harris (59), ist die amtierende Vizepräsidentin und wäre somit die natürliche Nachfolge von Joe Biden. Doch Harris fällt immer wieder mit schlechten Umfragewerten auf. Es gab vermutlich wenige Vizepräsidenten, die so unbeliebt waren wie sie. In einem Interview mit dem «Wall Street Journal» liess Harris aber bereits einmal durchblicken, dass sie sich im Falle der Fälle für das Amt befähigt sehe. «Daran gibt es keinen Zweifel», sagte sie.

Nicht sonderlich beliebt: Vizepräsidentin Kamala Harris. Bild: keystone

Die Tochter eines Stanford-Ökonomen und einer indischstämmigen Brustkrebsforscherin galt bei der Einsetzung als Vizepräsidentin als Aushängeschild für eine Politik für Frauen, für Minderheiten und für Schwarze. Doch ihr Leistungsausweis vier Jahre später ist relativ dünn. Aufgefallen ist sie in den letzten Monaten lediglich durch ihren Protest gegen die Amtsenthebung von zwei schwarzen Demokraten in Tennessee und durch ihren Einsatz gegen das Verbot von Abtreibungen.

Harris Ruf leidet aber bereits seit ihrer Amtseinführung. Schon ein halbes Jahr später kündigten wichtige Mitarbeiterinnen der Vizepräsidentin. Früh machten Berichte die Runde, die ihren Führungsstil als «schlecht organisiert, ohne Fokus und wütend» bezeichneten. Auch bei Joe Biden hat sie einen schweren Stand: Eigentlich hat er sie beauftragt, eine Reform durchzubringen, die Minderheiten in konservativen Staaten den Zugang zu Wahlen garantieren sollte. Harris jedoch beschwerte sich über diese Aufgabe und zeigte nur mässig Begeisterung.

Die Gehasste

Gretchen Whitmer (52), ist seit 2018 Gouverneurin von Michigan und ein aufstrebender Stern am Demokraten-Himmel. Sie stand 2020 auch im Rennen um die Vizepräsidentschaft neben Joe Biden. In Michigan erzielte sie einige Erfolge, so konnte sie nach ihrer ersten Legislatur den Wähleranteil der Demokraten so stark ausbauen, dass die Partei zum ersten Mal seit 40 Jahren die Kontrolle über das Repräsentantenhaus als auch den Senat gewann.

Wurde wegen ihrer Coronapolitik angefeindet: Gretchen Whitmer. Bild: keystone

Whitmer hat in ihrer Amtszeit in ihrem Bundesstaat einige Gesetze und Reformen durchgebracht, wie eine neue Waffenkontrolle, den Ausbau der erneuerbaren Energie und sie setzt sich ein für ein kostenloses Community College. National bekannt wurde sie während der Coronapandemie, als sie von rechten Kreisen oft angegriffen wurde wegen ihren strikten Lockdown-Massnahmen.

Sie gab damals Trumps Rethorik die Schuld daran, dass sie so angefeindet wurde. Das ganze eskalierte in einer geplanten Entführung und Ermordung von zwei Anführern einer Extremistenmiliz. Diese planten Whitmer 2020 in einem Ferienhaus zu entführen, doch das FBI vereitelte den Anschlag.

Der Einfluss(R)eiche

Jay Robert Pritzker (59), ist Gouverneur von Illinois. Das Vermögen des Sohns einer Unternehmerfamilie wird auf 3,5 Milliarden Dollar geschätzt. Er gilt als die reichste Person in den USA, die ein öffentliches Amt ausübt. Mit so viel Geld ist es wenig erstaunlich, dass er innerhalb seiner Partei als einflussreich gilt. Landesweit ist der studierte Politologe aber eher wenig bekannt.

Schwerreicher Politiker: Jay Robert Pritzker. Bild: keystone

Für Aufsehen sorgte ein 2017 veröffentlichtes Telefonat des FBIs. So soll Pritzker dem damaligen Gouverneur von Illinois, der eine Interims-Nachfolger zu bestimmen hatte, eine Wahlkampfspende im Tausch gegen die Ernennung angeboten haben. Doch daraus wurde nichts. Trotzdem gewann Pritzker 2018 die Wahl als Gouverneur deutlich.

Pritzkers setzt vor allem auf eine Ausweitung der Krankenkasse, eine stärkere Waffenkontrolle, eine Reform des Strafrechts, weil zu viele Menschen im Gefängnis sitzen und eine Anhebung des Mindestlohnes auf 15 US-Dollar pro Stunde.

