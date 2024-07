Trump heizt ein und sein Team bereitet sich offenbar bereits auf Kamala Harris vor

Einige Grossspender der Demokraten beschäftigen sich denn auch schon mal mit der Frage, wer als möglicher Vize-Kandidat an der Seite von Harris in den Wahlkampf gegen Trump ziehen könnte. Laut «Washington Post» seien einige Kandidaten bereits kontaktiert worden. Mit dabei: Josh Shapiro, der Gouverneur von Pennsylvania, sowie dessen Amtskollege aus Kentucky, Andy Beshear. Auch die Namen Gretchen Whitmer (Michigan), Roy Cooper (North Carolina) und Mark Kelly (Arizona) seien gefallen. (bzbasel.ch)

Die Republikaner dürften es demnach besonders auf die desaströse Grenzpolitik der Biden-Regierung absehen. Der Präsident hatte seine Stellvertreterin mit dem Problem der illegalen Migration an der Grenze zu Mexiko beauftragt. Die Zahlen erreichten zwischenzeitlich jedoch Rekordwerte. Der Begriff «Grenzkrise» ist in der US-Politik seither allgegenwärtig.

Die Vorbereitungen sind inzwischen sehr konkret: In Umfragen werde bereits getestet, wo eine mögliche Kandidatin Harris bei der Wahl am verletzbarsten wäre. Das berichtet die «New York Times».

Der Kontrast zu den Demokraten könnte kaum grösser sein. Joe Biden hat sich eingebunkert. In seinem Strandhaus in Delaware versucht der an Corona erkrankte Präsident gemeinsam mit seiner Familie, seine Präsidentschaftskampagne zu retten. Kommende Woche sei er wieder im Wahlkampf, versicherte er. Die Zweifel daran wachsen jedoch täglich.

In Michigan heizt Trump seinen Anhängern ein. Er schwärmt von seinem Vize J.D. Vance, dankt Gott und giftet gegen den politischen Gegner. Ein kleines Pflaster klebt noch über dem Einschussloch am rechten Ohr.

Ex-Präsident Donald Trump: Ein kleines Pflaster am rechten Ohr erinnert noch an das Attentat vor einer Woche. Bild: keystone

