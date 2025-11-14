Bezos-Rakete bringt Mars-Orbiter ins All

Die leistungsstarke Schwerlastrakete «New Glenn» des Weltraumunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat bei ihrem zweiten Start zwei Mars-Orbiter der US-Raumfahrtbehörde Nasa ins All gebracht. Sie hob vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab.

Zuvor war der Start der Rakete zweimal verschoben worden. Bild: youtube/NasaSpaceflight

Dies zeigten Live-Bilder von Blue Origin. Mit der «Escapade» genannten Mission will die Nasa unter anderem die Atmosphäre des roten Planeten untersuchen.

Zuvor war der Start der «New Glenn» zweimal verschoben worden – einmal wegen schlechten Wetters und einmal aus Sorge vor möglichen Auswirkungen eines heftigen Sonnensturms.

Schon beim Erstflug hatte es die Rakete im Januar direkt ins All geschafft. Diesmal schaffte es Blue Origin zudem erstmals, die untere Raketenstufe sicher wieder auf einem Boot zu landen. In Zukunft will Blue Origin mit der «New Glenn»-Rakete dem Unternehmen SpaceX Konkurrenz machen, das aktuell die kommerzielle Raumfahrt dominiert. (sda/dpa)