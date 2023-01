Bericht: Biden-Mitarbeiter finden weitere Geheimdokumente

Für Joe Biden sind die Funde heikel: Ein ähnlicher Fall um seinen Vorgänger Donald Trump hatte im Sommer für einen Skandal gesorgt. Er hatte offenbar nach Ende seiner Amtszeit im grossen Stil Regierungsdokumente mit in sein privates Anwesen in Florida genommen. Anders als Trump versprach Biden bereits «volle Kooperation» bei den Ermittlungen.

Strategiewechsel: Apple will laut Bericht ab 2025 ebenfalls Touchscreen-Laptops anbieten

Apple könnte laut einem Medienbericht in einer Abkehr von der bisherigen Strategie Mac-Computer mit einem Touchscreen auf den Markt bringen. Der Konzern peile in Überlegungen das Jahr 2025 dafür an, schrieb der Finanzdienst Bloomberg in der Nacht zum Donnerstag.