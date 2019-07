Trotz Ausweis: US-Amerikaner wurde 3 Wochen von Trumps Grenzpolizei festgehalten

«Was hatten Sie an?» Luzerner Gericht befragt Missbrauchsopfer zu Kürze des Rocks

In Luzern musste vergangene Woche ein Opfer von sexueller Gewalt im Gerichtssaal beschreiben, wie kurz das Kleid und wie gross der Ausschnitt war. Die Frauenberatungsstelle äussert scharfe Kritik an der Richterin.

Juni 2018 am Kriminalgericht in Luzern: Ein Taxifahrer wird zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Über Jahre hat er sechs Frauen sexuell genötigt, ihnen an die Brüste, zwischen die Beine gefasst. Im fahrenden Auto blieb ihnen nichts anderes übrig, als die sexuellen Handlungen über sich ergehen zu lassen. Das letzte Opfer, ein 18-jähriges Au-pair, fuhr der Taxifahrer auf eine abgelegene Strasse und vergewaltigte sie. Er infizierte sie mit dem HI-Virus und wurde deshalb auch …