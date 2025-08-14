sonnig32°
Frau in Texas klagt Mann an wegen Abtreibungspillen im Getränk

FILE - Mifepristone tablets are seen in a Planned Parenthood clinic Thursday, July 18, 2024, in Ames, Iowa. (AP Photo/Charlie Neibergall, File) Abortion Pill Crime Louisiana
In 20 Staaten in den USA ist Abtreibung ab einer gewissen Schwangerschaftswoche oder komplett verboten. (Symbolbild)Bild: keystone

Frau in Texas klagt Mann an – wegen Abtreibungspillen in heisser Schokolade

14.08.2025, 17:1514.08.2025, 17:15
Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Texas verklagt den angeblichen Vater ihres ungeborenen Kindes. Liana Davis war mutmasslich seit Mitte Januar schwanger, vom 34-jährigen US-Marine-Mitglied Cristopher Cooprider. Dies berichtet der US-amerikanische Fernsehsender «NBC».

Davis und Cooprider waren weder zum Zeitpunkt, als Davis schwanger wurde, noch jetzt ein Paar. Davis befand sich damals in einem Scheidungsverfahren mit ihrem Ex-Mann, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hatte.

Abtreibungspillen in heisser Schokolade

In Nachrichten, die Davis und Cooprider austauschten, steht laut dem Bericht, dass Cooprider Davis um eine Abtreibung bat, falls sie tatsächlich schwanger sein sollte. Er wolle kein Kind auf die Welt bringen, wenn es nicht von beiden Eltern grossgezogen werde.

Cooprider habe der Schwangeren geschrieben, dass er Abtreibungspillen online bestellen würde. Diese soll er anschliessend auf der Online-Plattform «Aid Access» bestellt haben. «Aid Acess» ist ein Online-Dienst, der Abtreibungspillen aus dem Ausland an Amerikaner verschickt.

Am 5. April trafen sich die beiden bei Davis zuhause, um einen «vertrauensaufbauenden Abend» zu verbringen, wie aus Chat-Nachrichten hervorgeht. Cooprider soll da mindestens zehn Abtreibungspillen, ohne das Wissen der Schwangeren, in ihrer heissen Schokolade aufgelöst haben. Dies führte bei Davis somit zu einem ungewollten Schwangerschaftsabbruch, sie bekam Krämpfe und begann zu bluten.

Abtreibung in Texas
Im Bundesstaat Texas gilt seit November 2021 ein strenges Abtreibungsverbot, sobald beim Fötus ein Herzschlag festgestellt werden kann. Dies ist oft schon ab der sechsten Woche der Fall. Bei dem Gesetz werden auch keine Ausnahmen im Fall einer Vergewaltigung gemacht. Ärzte, die gegen das Gesetz verstossen, werden mit hohen Geld- oder sogar Haftstrafen gebüsst.

Da sie ihre drei schlafenden Kinder nicht alleine im Haus lassen konnte, sollte Cooprider Davis' Mutter abholen. Diese hätte auf die schlafenden Kinder aufpassen sollen, während Cooprider und Davis ins Spital fahren würden.

Beschuldigter lässt blutende Frau allein

Doch nachdem Cooprider losgefahren war, sei er nicht mehr zum Haus zurückgekehrt und sei nicht mehr erreichbar gewesen. Ein Nachbar hat Davis schliesslich ins Spital gebracht, sie hat das ungeborene Kind jedoch verloren.

Cooprider habe sich mit der Begründung, dass er am nächsten Tag einen frühen Flug habe, dafür entschuldigt, dass er nicht mehr zurückgekehrt sei, berichtet «NBC».

Liana Davis klagt Christopher Cooprider nun vor Gericht an. Was genau die Anklageschrift beinhaltet und was Cooprider drohen könnte, ist noch nicht klar. (nib)

