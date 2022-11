Gegen diese Republikaner muss sich Trump bis 2024 behaupten

In der Nach auf Mittwoch hat Donald Trump bekannt gegeben, dass er 2024 noch einmal für das Präsidentenamt kandidieren wird. Doch nicht alle in der republikanischen Partei sind darüber erfreut – Trump steht in der Kritik, dass durch sein Mitwirken die «rote Welle» bei den Midterms im November ausblieb.

Bislang hat sich nebst einem Senator aus Montana und Trump noch niemand namhaftes offiziell zur Kandidatur bekennt. Diverse Republikaner haben aber bereits Interesse an einer Kandidatur angedeutet. Darunter befinden sich fünf, welche laut amerikanischen Medien Trump den Kandidaten-Sitz strittig machen könnten:

Ron DeSantis, Florida

Gouverneur Ron DeSantis. Bild: keystone

Bei den Republikanern ist der Gouverneur von Florida der Mann der Stunde. Sein überwältigender Sieg mit 20 Prozent Vorsprung an den Midterms liess den ohnehin schon populären DeSantis noch beliebter in der Partei werden. Ihm werden die grössten Chancen für die Kandidatur vorausgesagt; bei den Wettbüros wird er bereits als nächster Präsident gewertet. (An dieser Stelle soll noch einmal gesagt sein, dass Wettquoten und Umfragen nicht repräsentativ sind.)

DeSantis wird in seiner Politik oft mit Trump verglichen – er tritt aber seriöser und weniger schroff auf. 2021 hatte er das Lehren der «Critical Race Theory» an Schulen in Florida verboten, 2022 schickte er ein Flugzeug mit Immigranten nach Martha's Vineyard, einer Insel in Massachusetts.

Mike Pence, Indiana

Ex-Vizepräsident Mike Pence. Bild: keystone

Der ehemalige Vizepräsident ist auf einer Gratwanderung. In seinem neuen Buch beschreibt er Trumps Handlungen am 6. Januar als «rücksichtslos», er habe damit die Leben aller im Kapitol gefährdet. Damit erhofft Pence, sich bei den «klasischen» Republikenrn beliebter zu machen.

Gleichzeitig preist er stetig Trumps Leistungen. Denn Pence weiss, dass er auch Stimmen aus dem Trump-Lager benötigt, um Kandidat für die Republikaner zu werden. Das dürfte sich jedoch als schwierig erweisen, da diese ihm seinen «Verrat» im Januar nicht verzeiht haben.

Glenn Youngkin, Virginia

Gouverneur Glenn Youngkin. Bild: keystone

Der Republikaner aus Virginia wurde 2021 mit grossem Vorsprung zum Gouverneur gewählt. Er sprach sich gegen COVID-Impfpflicht aus, unterstützte aber das nationale Impfprogramm. Zu seinem Programm gehören Steuererleichterungen und konservative Schulreformen. So orderte er im April 2022 an, dass Eltern mitbestimmen dürfen, ob ihre Kinder an der Schule Bücher mit «sexuell explizitem Inhalt» lesen sollen.

Nikki Haley, South Carolina

Ex-UN-Botschafterin Nikki Haley. Bild: MediaNews Group RM

Die Politikerin mit indischen Wurzeln ist bei den meisten bekannt als Botschafterin bei den vereinten Nationen. Zuvor war sie bis 2017 Gouverneurin South Carolinas. Sie spricht sich gegen Schwangerschaftsabbrüche und «Obamacare» aus.

Tim Scott, South Carolina

Senator Tim Scott. Bild: keystone

Auch aus South Carolina kommt Senator Tim Scott. Er wurde diesen November mit massivem Vorsprung wiedergewählt. Scott ist gegen gleichgeschlechtliche Ehe und illegale Einwanderung, befürwortete aber das Weiterführen des Afghanistan-Einsatzes. Er ist seit 1979 der erste republikanische Afroamerikaner im US-Senat.