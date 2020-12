International

Verbrechen

Polizei kontrolliert Kleinwagen und erlebt ihr blaugrünes Wunder



Frankfurter Polizei wird auf Auto aufmerksam – und macht Kontrolle des Jahres

Die Frankfurter Polizei wurde am Montagabend auf einen roten Kleinwagen aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt lief bereits eine Fahndung nach dem Fahrzeug, weil die beiden Insassen auf dem Parkplatz einer Autobahnraststätte beim Alkoholtrinken beobachtet worden waren. Die Beamten machten sich also daran, die Fahrer zu kontrollieren. Nun spielt sich etwas ab, das die Polizisten fast die Fassung verlieren liess.

1. Fehler: Austrinken

Der erste Fehler war, dass der Fahrer (39), während er von der Polizei angehalten wird, noch seine Dose mit alkoholhaltigem Mischgetränk austrank. Der Beifahrer (35) habe sich darüber lautstark aufgeregt.

Bild: giphy

Doch das war alles erst der Anfang.

2. Fehler: Eine Platte Hasch

Die Polizei hat also das Auto angehalten. Aber noch bevor die Beamten zur eigentlichen Kontrolle schreiten können, steigt der Beifahrer aus dem Wagen und legt eine Platte Haschisch aufs Autodach. Ob es am Alkohol oder an der Aussichtslosigkeit ihrer Lage liegt, können die Polizisten nicht mehr eruieren.

Bild: giphy

3. Fehler: Über zwei Promille

Es folgt, was in solchen Fällen eben folgt: der Alkoholtest. Dieser ergibt beim Fahrer einen Wert von 2,17 Promille, der Beifahrer hatte 2,14 Promille.

Bild: giphy

4. Fehler: Noch mehr Hasch

Nun schreiten die Beamten zur eigentlichen Kontrolle und siehe da: An Körper von Fahrer und Beifahrer finden sie insgesamt 2,2 Kilogramm Haschisch und 5800 Euro in Bar.

Bild: giphy

5. Fehler: Kein Führerschein

Die Beamten tun, was Beamten in solchen Fällen eben tun: Sie lassen die Personalien der beiden durch die Zentrale prüfen. Das Resultat: Weder Fahrer noch Beifahrer besitzen einen Führerschein.

Bild: giphy

6. Fehler: Beifahrer verpetzt

Bei der Verhaftung echauffiert sich der Fahrer nun dermassen über den Beifahrer, dass er den Beamten sagt, der Beifahrer sei vorher ebenfalls gefahren. Er habe dabei aber mehrmals die Kontrolle über das Auto verloren, so dass er das Steuer übernommen hätte.

Bild: giphy

Die Konsequenz:

Gegen den 35-Jährigen und den 39-Jährigen laufen nun gleich mehrere Verfahren: «Verdacht des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln, Trunkenheit im Verkehr, Gefährdung des Strassenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis», wie die Polizei auf Facebook schreibt.

Der rote Kleinwagen gehört übrigens der Frau des Beifahrers. Gegen sie wird nun ebenfalls wegen «des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis» ermittelt. (leo)

Bild: giphy

Hier die Story, wie sie die Polizei erzählt:

