Polizeikräfte auf dem Balkon der philosophischen Fakultät der Universität Prag. Bild: keystone

Mehr als 15 Tote nach Schüssen in Prag – Schütze tötete zuvor seinen Vater

An der Universität in Prag sollen Schüsse abgefeuert worden sein. Mehr als 15 Menschen wurden getötet und Dutzende verletzt.

Bei Schüssen an einer Hochschule in der Prager Innenstadt sind nach Polizeiangaben mindestens 15 Personen getötet und 24 Menschen verletzt worden, davon mindestens 9 schwer bis lebensgefährlich. Auch der Schütze sei tot, teilte Polizeipräsident Martin Vondrasek mit.

Das ist passiert:

Zu den Schüssen kam es an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität am Jan-Palach-Platz. Innerhalb kurzer Zeit traf ein Grossaufgebot der Polizei ein, darunter Spezialkräfte. Der Jan-Palach-Platz ist nur wenige Hundert Meter von der bekannten Karlsbrücke entfernt, dem Wahrzeichen der Stadt an der Moldau.

Einsatzfahrzeuge am Tatort der Schiesserei. Bild: keystone

Die Polizei rief die Menschen auf, die Gegend weiträumig zu meiden und sperrte den Platz ab. Anwohner sollten nicht aus dem Haus gehen. Auf Fotos war zu sehen, wie Studenten das Universitätsgebäude mit erhobenen Armen verliessen. Nach einem Bericht des Fernsehsenders Nova soll sich der Schütze zuletzt auf dem Dach des Fakultätsgebäudes aufgehalten haben. Auch eine Explosion sei demnach zu hören gewesen.

Studenten und Mitarbeiter der Universität teilten in den sozialen Medien mit, dass sie sich in Hörsälen und Büros verbarrikadiert hätten. Die Menschen sollten nach und nach aus dem Gebäude gebracht werden. Der Rettungsdienst schickte mehrere Rettungswagen, Notärzte und einen Grossraumrettungswagen zum Einsatzort.

Auf X teilte ein Nutzer ein Bild von einer verrammelten Tür eines Klassenzimmers im Gebäude. Er habe sich darin verbarrikadieren können, bevor der Schütze versuchte, die Tür zu öffnen.

Das wissen wir über den Täter

Der tschechische Innenminister Vit Rakusan sagte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT, es gebe keine Hinweise auf einen zweiten Täter oder auf einen terroristischen Hintergrund. Es habe sich um einen einsamen Schützen gehandelt, sagte Regierungschef Petr Fiala.

Gemäss der tschechischen Tageszeitung «lidovky», die sich auf die Polizei beruft, war die Polizei dem Angreifer offenbar noch vor seiner Bluttat dicht auf der Spur.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem mutmasslichen Täter um um David K., einen 24-jährigen Geschichtsstudenten der Hochschule handele, der kurz zuvor seinen Vater in dessen Wohnung im nahegelegenen Dorf Kladensko ermordet habe und deswegen gesucht worden sei.

Wenig später, um 12:45 Uhr, hätten die Beamten dann die Information erhalten, dass der Mann das Dorf in Richtung Prag verlassen wollte, um sich das Leben zu nehmen. Auch stuften sie ihn als gefährlich ein. «Wir fanden heraus, dass er um 14 Uhr einen Vortrag halten sollte. Deshalb kamen wir sofort in die Celetná-Straße zum Gebäude der Philosophischen Fakultät, wo wir eine Evakuierung durchführten», zitiert «lidovyk» den örtlichen Polizeichef.

Das mögliche Motiv

Bei seiner mutmaßlichen Tat in der Karls-Universität soll sich K. an einer ähnlichen Tat aus dem Ausland orientiert haben, so die Polizei. Nähere Informationen nannten die Beamten nicht. Ein Telegramkanal unter dem Namen des mutmaßlichen Schützen liefert jedoch offenbar nähere Hinweise: Demnach habe sich K. an Alina A. orientiert – eine 14-jährige Achtklässlerin aus Russland. Sie hatte Anfang Dezember an einer Schule in Brjansk zwei ihrer Mitschüler erschossen und mehrere verletzt, bevor sie sich selbst tötete.

«Darf ich mich vorstellen, mein Name ist David. Ich möchte in der Schule schiessen und möglicherweise Selbstmord begehen», ist auf dem Telegramkanal des mutmasslichen Täters bereits kurz nach der Tat A.'s in Brjansk in russischer Schrift zu lesen. A. habe ihm bei seiner Entscheidung «sehr geholfen», so der Verfasser der Nachricht. «Ich hasse die Welt und möchte so viel Schmerz wie möglich hinterlassen», heisst es wenige Tage später. Seine letzte Nachricht ist vom Dienstag. «Ich habe ein Klingeln in meinen Ohren... wie eine Art verdammtes Glühwürmchen. Ich wollte mir die Ohren ausreissen», schreibt er darin.

Die Reaktionen

Der tschechische Präsident Petr Pavel sprach den Angehörigen der Getöteten sein Beileid aus. Er dankte den Bürgern beim Kurznachrichtendienst X am Donnerstag dafür, dass sie den Anweisungen der Sicherheitskräfte gefolgt seien. Wie das Büro des Staatsoberhaupts mitteilte, brach Pavel seinen derzeitigen Frankreich-Besuch ab, um vorzeitig nach Tschechien zurückzukehren.

Der tschechische Präsident Petr Pavel sprach den Angehörigen der Getöteten sein Beileid aus. Bild: keystone

Ministerpräsident Fiala brach einen Arbeitsbesuch in Mähren ab. «Aufgrund der tragischen Ereignisse habe ich mein Arbeitsprogramm in Olomouc abgesagt und werde nach Prag zurückkehren», teilte der liberalkonservative Politiker mit. Am späten Abend sollte das Kabinett zu einer Krisensitzung zusammenkommen.

Der Prager Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda zeigte sich schockiert. «Das ist eine Tragödie», sagte er dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT. «Das Schlimmste daran ist, dass diese Dinge nicht zu verhindern sind.» Viele dächten, so etwas könne nur in den USA passieren, weil viele dort bewaffnet seien. Es zeige sich, dass dem nicht so sei.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf X, die Nachricht über die tödlichen Schüsse habe ihn zutiefst erschüttert. Bundesinnenministerin Nancy Faeser betonte ebenfalls bei X: «All unsere Solidarität und unser Mitgefühl gilt unseren tschechischen Nachbarn und Freunden in dieser schweren Stunde.» Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sagte: «Ich bin erschüttert und in Gedanken bei unseren Nachbarn, bei den Opfern und ihren Angehörigen.»

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich tief bestürzt über die schrecklichen Nachrichten aus Prag. «Unsere Gedanken sind bei den Familien und Freunden der Opfer, unser Mitgefühl gilt unseren tschechischen Freundinnen und Freunden», schrieb der SPD-Politiker beim Kurznachrichtendienst X.

Es dürfte der schlimmste Schusswaffenangriff in der Geschichte der seit 1993 unabhängigen Tschechischen Republik sein.

(lst/sda/t-online)