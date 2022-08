Video: watson/aya baalbaki

Flugzeug kracht mitten auf 7-spurige Autobahn und geht in Flammen auf

Dieses Kleinflugzeug landete mitten auf der Autobahn in Riverside County, in Kalifornien. Zu diesem dramatischen Vorfall kam es am Dienstagnachmittag. Obwohl das Flugzeug Feuer fing und einen Pickup rammte, wurde nach offiziellen Angaben niemand verletzt.

Wegen Problemen am Motor sah der Pilot keine andere Möglichkeit, als auf dem Highway notzulanden.

(aya)

