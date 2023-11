Joe Biden und Xi Jinping – Diese 3 Szenen musst du gesehen haben

Video: watson/Aya Baalbaki

Joe Biden empfängt Xi Jinping – Diese 3 Szenen musst du gesehen haben

Die Präsidenten der USA und Chinas haben sich am Mittwoch zu einem längeren Gespräch in der Nähe von San Francisco getroffen. Dabei erzielten sie einige Fortschritte, auch wenn Xi mit dem Bild, das in den USA von seinem Regime gezeichnet wird, nicht einverstanden ist.

Auf Social Media dauerte es nicht lange, bis die ersten Clips hochgeladen wurden. Vor allem diese drei Szenen machten die Runde:

