bedeckt20°
DE | FR
burger
International
Videos

Nepals Premier Oli tritt zurück – Verbot für Soziale Medien aufgehoben

Video: watson/Emanuella Kälin

Proteste in Nepal eskalieren: Häuser von Spitzenpolitikern in Brand

09.09.2025, 11:0309.09.2025, 16:22
Mehr «International»

Trotz der Aufhebung eines umstrittenen Verbots für Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram in Nepal ist es in dem Land den zweiten Tag in Folge zu gewaltsamen Protesten gekommen.

In der Hauptstadt Kathmandu und anderen Landesteilen setzten aufgebrachte Menschen die Wohnsitze und Büros mehrerer Minister sowie anderer Politiker in Brand und griffen sie mit Steinen an, berichteten die Zeitung «The Kathmandu Post» und andere lokale Medien. Wegen der schweren Unruhen im Land trat Ministerpräsident Khadga Prasad Sharma Oli zurück.

epa12343956 Nepalese Prime Minister Khadga Prasad Sharma Oli attends a meeting with Russian President Vladimir Putin (not pictured) on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summ ...
Ist zurückgetreten: K. P. Sharma Oli.Bild: keystone

Aufnahmen sollen zeigen, wie der nepalesische Finanzminister Bishnu Prasad Paudel von Demonstrierenden verfolgt und angegriffen wurde:

Eskalation in Nepal – Parlamentsgbäude gestürmt

Video: watson/Emanuella Kälin

Tote und Verletzte bei Demonstrationen

Die Proteste hatten sich in Nepal entzündet, nachdem die Regierung des Himalaya-Staates in der vergangenen Woche 26 Online-Netzwerke verboten hatte. Sie wollte die Dienste dadurch zwingen, sich registrieren und unter staatliche Aufsicht stellen zu lassen. Der Schritt hatte jedoch starke Kritik hervorgerufen und Tausende, meist jüngere Menschen im ganzen Land auf die Strasse getrieben.

Am Montag hatte es bei Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Polizei in Kathmandu und anderswo mindestens 19 Tote gegeben. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Den Berichten nepalesischer Medien zufolge hatte die Polizei Wasserwerfer, Tränengas und scharfe Munition eingesetzt.

Sperrung der Online-Netzwerke ist nicht der einzige Grund

Die Proteste richteten sich nicht nur gegen die Sperrung der Online-Netzwerke, die die Regierung mittlerweile aufgehoben hat. Die Teilnehmer prangern auch weit verbreitete Korruption im Staat sowie Vetternwirtschaft an.

In einer Mitteilung des Büros des Ministerpräsidenten hiess es, Oli wolle mit seinem Rücktritt den Weg für eine politische Lösung für die aktuelle Situation im Land frei machen. Zuvor waren schon mehrere Minister, darunter der Innenminister, zurückgetreten. Der 73-jährige Oli war seit vergangenem Jahr im Amt des Regierungschefs, das er bereits mehrmals innegehabt hatte.

Nepal hat rund 30 Millionen Einwohner. Die parlamentarische Demokratie ist jung. Von 1996 bis 2006 herrschte Bürgerkrieg, die jahrhundertealte Monarchie wurde 2008 abgeschafft. (rbu/sda/dpa)

Was zuvor geschah:

19 Tote bei Protesten gegen Facebook-Sperrung in Nepal
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
SRF-Comedian Büsser: «Seit diesem Shitstorm habe ich eine Schere im Kopf»
5
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
Meistkommentiert
1
Postecoglou übernimmt in Nottingham +++ Andi Zeqiri wechselt nach Polen
2
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
3
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
4
Trumps weisse USA: Dorf schliesst Schwarze, Schwule und Nicht-Christen aus
5
80 Mio. Einnahmeausfälle wegen Schwarzfahrern – wir waren bei einer Ticketkontrolle dabei
Meistgeteilt
1
Russische Chefpropagandistin offenbar schwer krank
2
Neue Hauptdarsteller in der Hockey-Saga Ambri-Piotta
3
Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen
4
Puerto Rico erwartet Kampfjet Stationierung ++ Südkoreas Präsident kritisiert Festnahmen
5
FCB-Frauen trennen sich von Trainerin Kulig +++ Schweizerinnen testen gegen Kanada
«Sie sind ein Scharlatan» – so röstet der Senat Gesundheitsminister RFK Jr.
RFK Jr. wurde während einer Anhörung vor dem US-Senat scharf für seine (Impf-)Politik kritisiert. Während Demokraten seinen Rücktritt forderten, verteidigt sich der Gesundheitsminister.
Der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. stand am Donnerstag in einer Anhörung dem Finanzausschuss des Senats Rede und Antwort. Die Abgeordneten konfrontierten ihn dabei mit vergangenen Äusserungen, etwa seiner Impfskepsis und den Behauptungen, die Wissenschaft sei stark politisiert. Dabei ging es hitzig zu und her und der Gesundheitsminister musste viel Kritik einstecken – sogar aus dem republikanischen Lager. Im Video siehst du, wie er in die Mangel genommen wird:
Zur Story