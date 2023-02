Videos zeigen die Zerstörung in Syrien und der Türkei

Moskau will in besetzten Gebieten in Ukraine wählen lassen ++ Papst mahnt vor Jahrestag

Dieser Schuss ging nach hinten los: DJane failt mit Konfetti-Kanone 😳😅

Für ihr Set an einer Party im brasilianischen Santa Catarina wollte die DJane Flavia Ribeiro – mit Künstlernamen DJ Flavinha – eine Konfetti-Kanone zünden, um das Publikum in Stimmung zu bringen. Das Problem: Sie hielt den Feuerwerkskörper verkehrt herum und so ging der Schuss wortwörtlich nach hinten los – nämlich in ihr Gesicht.