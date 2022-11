Russische Rekruten bekommen ihr versprochenes Geld nicht

Video: watson/Fabian Welsch

«Wir wurden verarscht!» – Russische Rekruten bekommen versprochenes Geld nicht

Videoaufnahmen sollen zeigen, wie russische Rekruten in einem Ausbildungszentrum ihre Vorgesetzte zur Rede stellen. Das Problem: Laut den auszubildenden Soldaten habe man ihnen in den Rekrutierungszentren eine Einmalzahlung in der Höhe von 300'000 Rubel versprochen – umgerechnet etwa 4900 CHF.

Dieses Geld hätten weder die Rekruten noch die Angehörigen bisher erhalten. Und das, obwohl das versprochene Geld zwei bis drei Tage nach Ankunft im Ausbildungszentrum überwiesen werden sollte:

Video: watson/Fabian Welsch

(fwe)

