Helikopter stürzt mitten im Dschungel ab – Politiker filmt das Geschehen

Mitten im Dschungel von Panama kam es vor fünf Tagen zu einer dramatischen Szene. Der Präsidentschaftskandidat war an Bord eines Helikopters, der über dem Dschungel abstürtzte. Weitere sechs Personen sassen im Hubschrauber. Dimitri Flores, der bei den Wahlen im Jahr 2024 antreten will, postete das Video auf Twitter . Es dauerte mehrere Stunden, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Nach dem Massen-Fischsterben in der Oder steht ein beunruhigender Verdacht im Raum

Warum sind in einem der mächtigsten Flüsse Mitteleuropas in der vergangenen Woche tonnenweise Fische gestorben? Die Ursache festzustellen, ist aus mehreren Gründen komplex. Und die Umweltkatastrophe hält an.

100 Tonnen: So viel Fisch soll in den vergangenen Tagen in der Oder verendet sein. Von Tag zu Tag hat die Umweltkatastrophe grössere Ausmasse angenommen. Die wichtigste Frage: Was hat zu dem Massensterben geführt? Bis heute lässt sie sich nicht mit Sicherheit beantworten.