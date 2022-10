Video: watson/lucas zollinger

Russische «Vergeltung» – mehrere Raketeneinschläge im Stadtzentrum von Kiew

Am Montagmorgen trafen mehrere Raketeneinschläge das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Videos auf Social Media zeigen die Krater und Schäden und auch der Bürgermeister der grössten ukrainischen Stadt, Vitali Klitschko, bestätigt den Angriff, bei dem mehrere Personen ums Leben gekommen sein sollen.

Kiew war nicht das einzige Ziel der Russen: Es wurden gleichzeitig mehrere ukrainische Städte mit Raketen angegriffen. Die Attacke wird als Vergeltungsschlag Russlands gehandelt. Am Samstag wurde die Kertsch-Brücke durch einen Anschlag stark beschädigt. Die Brücke ist die direkte Verbindung der Krim mit dem russischen Festland und gilt als Prestigeobjekt Putins.

Dmitri Anatoljewitsch Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, hatte bereits Rache für die Aktion angedroht. Diese scheint nun in Form dieser Raketenangriffe auf ukrainische Städte erfolgt zu sein. Präsident Putin nannte den Anschlag einen «terroristischen Akt» und macht den ukrainischen Geheimdienst dafür verantwortlich. Die Ukraine hat bislang keine Verantwortung übernommen.

Gemäss Bürgermeister Klitschko trafen die Raketen Objekte im Schewtschenkiwski-Bezirk und im Solomjanski-Bezirk. Auf den Videos sind offene Feuer und Schäden an Fahrzeugen, Strassen und Gebäuden zu sehen. Eine Rakete traf einen belebten Stadtpark und schlug direkt neben einem Kinderspielplatz ein. Die Menschen suchten Schutz in der Metro und in Schutzräumen. (lzo)

