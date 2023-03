Bild: watson/larissaerni

Was du zur Anklage gegen Donald Trump wissen musst – in 2 Minuten

Am Donnerstag wurde Donald Trump von der Staatsanwaltschaft in New York angeklagt. Das Wichtigste in zwei Minuten.

Mehr «International»

Nach langem Spekulieren wann und ob es passieren wird, wurde Donald Trump am 30. März von der Staatsanwaltschaft in New York angeklagt. Ihm wird unter anderem vorgeworfen Spenden von seinem Wahlkampf im Jahr 2016 illegal genutzt zu haben, um das Schweigen einer Pornodarstellerin zu kaufen. Alles was du zum Fall wissen musst und ob Donald Trump eine Gefängnisstrafe droht, erfährst du im Video – in unter 2 Minuten.