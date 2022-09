Video: watson/lucas zollinger

Wieder am 19. September – so schwer traf das Erdbeben Mexiko

Gebäude wie Wackelpudding, berstende Fensterscheiben, Autoalarmanlagen. Ausgerechnet am Jahrestag der zwei schweren Erdbeben von 1985 und 2017 bebte am 19. September in Mexiko der Boden erneut. 7,6 auf der Richterskala massen die Seismografen. Verschiedenste Personen haben den Schockmoment auf Video festgehalten:

Das Epizentrum des Erdbebens lag 59 Kilometer südlich von Coalcoman im Bundesstaat Michoacán an der Pazifikküste, teilte das Nationale Seismologische Institut am Montag mit. Die Erschütterungen waren bis in die Hauptstadt Mexiko-Stadt zu spüren. Erst eine halbe Stunde zuvor soll dort ironischerweise eine Erdbeben-Übung abgehalten worden sein.

Schon wieder am 19. September

Mexiko wurde in der Vergangenheit bereits zwei Mal an einem 19. September von schweren Erdbeben heimgesucht. 1985 massen die Seismografen ein Erdbeben der Stärke 8,1. Damals starben rund 10'000 Menschen und hunderte Gebäude wurden zerstört. Und erst vor 5 Jahren – im Jahre 2017 – bebte die Erde erneut. Damals starben 369 Menschen starben, davon 228 in Mexiko-Stadt.

Beim Beben dieses Jahres starb gemäss Angaben des mexikanischen Präsidenten López Obrador eine Person. Erdbeben sind in Mexiko nichts Ungewöhnliches. Das Staatsgebiet erstreckt sich über fünf tektonische Platten und ist Teil des Pazifischen Feuerrings – das macht es zu einem der seismisch aktivsten Länder der Welt. (lzo)

