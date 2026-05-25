Video: watson/Michael Shepherd

Gleitschirm-Pilotin überlebt Kollision mit Kleinflugzeug

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Je nach Anschauung hatte eine österreichische Gleitschirm-Pilotin riesiges Glück oder riesiges Pech. Sie startete in der Nähe von Zell am See zu einem Flug und hatte sich mit Aufwinden schon erfolgreich in eine schöne Flughöhe manövriert.

Wie aus dem Nichts taucht dann aber ein Kleinflugzeug auf und fliegt haarscharf an ihrem Kopf vorbei. Der gesamte Gleitschirm wird vom Flugzeug zerfetzt. Im freien Fall schafft es die Pilotin sofort ihren Notschirm zu ziehen. Etwa zwei Minuten lang ringt sie dann im zwar gebremsten, aber immer noch relativ schnellen Fall mit ihrer Ausrüstung, um sich auf eine Notlandung vorzubereiten.

Diese gelingt ihr schliesslich und sie landet einigermassen sanft neben einem Feldweg. Mit grossem Glück übersteht sie das Ganze nur mit einigen Prellungen und blauen Flecken.

Das Video des gesamten Vorfalls teilt die Gleitschirm-Pilotin auf Instagram und schreibt dazu:

«23.05.2026

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Video: watson/Michael Shepherd

Nach der Landung wurde die Pilotin von einem Polizeihubschrauber zum Flughafen Zell am See gebracht.

Laut Behörden wurde das Kleinflugzeug von einem 28-jährigen Piloten gelenkt, der sich auf einem Alpenrundflug befand. Auch er blieb beim Vorfall unverletzt. Er gab an, den Gleitschirm nicht rechtzeitig gesehen zu haben, um auszuweichen. Die genaue Ursache wird noch ermittelt.

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