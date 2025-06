Staatlicher iranischer Fernsehsender während Live-Übertragung bombardiert

Gleichzeitig wächst Panik in der Grossstadt: Aus Sorge vor einer noch grösseren Eskalation haben viele Bewohner inzwischen versucht, die Megacity zu verlassen. Geschäfte haben kaum noch geöffnet, Bankautomaten sind häufig leer oder funktionieren nicht, wie Augenzeugen berichteten. Teilweise ist die Wasserversorgung unterbrochen infolge israelischer Angriffe. Die Versorgungslage spitzt sich zu. (sda/dpa)

In der iranischen Hauptstadt waren nach dem Angriff Hupkonzerte zu hören. Die staatlichen Medien unterstehen der Regierung und verbreiten deren Propaganda.

Das Hauptgebäude des staatlichen Rundfunks befindet sich in einem dicht bevölkerten Stadtteil im Norden der Metropole, zu dessen Evakuierung Israel zuvor aufgerufen hatte.

Der Staatssender Tasnim verbreitete danach Videos von dem in Flammen stehenden Gebäudekomplex. Über Opfer und Schäden wurden zunächst keine offizellen Angaben gemacht. Informierten Quellen zufolge sollen Dutzende Techniker bei dem Angriff ums Leben gekommen sein.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Im Knast werden Männer gemacht» – Brian Keller äussert sich zu Verurteilung

Brian Keller, einst bekannt als «berühmtester Häftling der Schweiz», äussert sich zu seiner neusten Verurteilung.

«Ich würde jedem empfehlen, einmal für fünf Jahre in den Knast zu gehen» – so und ähnlich äussert sich Brian Keller (29) in einem Video, das er auf der Plattform Tiktok gepostet hat. Darin bezieht er sich auf das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, das ihn zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilte.