«Putins Superpanzer» soll doch bald in der Ukraine im Einsatz stehen

Frau wütet an Flughafen wegen verschwundener Kinder – du errätst nie, wo sie waren 😅

Am Flughafen in Miami im US-Bundesstaat Florida haben sich am Dienstag, 20. Dezember, wüste Szenen zugetragen. Die 25-jährige Camila McMillie wollte eigentlich mit ihren beiden Kindern von Alabama nach New York City fliegen. Beim Zwischenstopp in Miami merkte sie am Gate plötzlich, dass ihre Kinder verschwunden waren. Lautstark teilte sie zuerst gegen das Personal des Flugbetreibers «American Airlines» aus, dann begann sie zu randalieren. Sieh selbst 😳: